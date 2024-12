A- A+

Sport Chico celebra ano de afirmação no Sport: "eu precisava" Em entrevista à Folha de Pernambuco, zagueiro destaca "temporada mágica" e consolidação como titular do Sport

A campanha do Sport na Série B, que resultou no retorno do clube à Primeira Divisão, foi importante para um jogador: o zagueiro Chico. Revelado na Ilha do Retiro, o defensor chegou a ser emprestado no início da temporada, mas acabou a Segundona como titular da zaga leonina, em um ano de “afirmação”, conforme contou em entrevista à Folha de Pernambuco.

“Foi uma temporada mágica para mim e para minha família. Passamos um momento de oscilação, mas terminamos a temporada gratos e com o coração alegre por conseguir conquistar o objetivo maior do Sport, que era voltar para a Série A. Foi uma temporada importante para a minha carreira”, pontuou o zagueiro.

Chico estreou no profissional em 2017, mas só em 2020 passou a ganhar sequência na equipe principal. Neste ano, sem espaço, acabou sendo emprestado para o Novorizontino, onde disputou o Paulistão. Sob o comando de Eduardo Baptista, foi destaque do time que chegou à semifinal, sendo titular em 13 das 14 partidas.

“Valorizo muito a passagem no Novorizontino. É um clube que me alavancou na carreira. Eu precisava de uma oportunidade e eles me deram”, enfatizou Chico.

Retorno

Em abril, com a saída de Sabino do Sport, o comitê gestor optou pelo retorno do prata da casa de olho na disputa da Série B. Com Mariano Soso, chegou a ter uma sequência de cinco jogos como titular. No entanto, foi entre o último jogo do Leão com Guto Ferreira e sob o comando de Pepa que o jogador de 26 anos se firmou no time principal. Chico esteve em campo como titular nas últimas 18 partidas do clube na Segundona.

“O Sport é minha casa, fui criado no clube. Tinha esse sonho de ser titular, subir a equipe de divisão. Para mim, foi importante a volta. A gente sempre pensa: ‘eu era titular (no Novorizontino) e vim para ser reserva?’. Mas sabia que tinha que trabalhar, pois uma hora Deus ia ser bom. No final, consegui ajudar o clube no objetivo maior”, pontuou.

Chico em sua primeira temporada como profissional do Sport - Williams Aguiar/Sport Club do Recife

A temporada de 2024 foi a que Chico mais esteve em campo desde que se tornou profissional. Somadas as aparições com as camisas de Novorizontino e Sport, acumulou 41 jogos. Segundo o zagueiro, o suficiente para ter um ano de afirmação na carreira.

“Vejo que foi uma temporada que eu me firmei, de verdade. Acho que eu precisava desse tipo de sequência. No começo a gente fica meio sem entender, mas a passagem no Novorizontino foi importante, a volta foi importante. Deus trilhou o caminho da forma que ele queria que fosse. Então, vejo como uma temporada de afirmação, sim. Consegui aproveitar ao máximo tanto no Novo, onde chegamos à semifinal do Paulista, e no Sport consegui me firmar também”, celebrou Chico.

Futuro

De férias, mas com vínculo com o Sport até o fim do próximo ano, Chico evita projetar a titularidade durante a disputa da Série A. Entretanto, garante trabalhar firme para buscar seu espaço.



“A minha expectativa está em curtir as férias com a família. Não estou nem pensando na próxima temporada. Claro que, de vez em quando, a gente fala: ‘Poxa, tem a possibilidade real de jogar uma Série A, é importante’. Mas é esperar as férias para voltar trabalhando forte. Vou trabalhar para jogar essa Série A e conquistar os objetivos na temporada”, finalizou.

