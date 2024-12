A- A+

Sport Sport paga R$ 500 mil ao Santos por utilização de Lucas Lima na Série B Clube rubro-negro alega que demora no pagamento se deu por acordo com o clube paulista

O Sport efetuou, na tarde desta sexta-feira (6), o pagamento de R$ 500 mil ao Santos, referente à participação de Lucas Lima no jogo da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o dono dos direitos econômicos do meia.

A informação de que os pernambucanos não teriam efetuado o pagamento, divulgada pelo ge, não caiu bem dentro do próprio clube paulista. De acordo com o presidente Yuri Romão, por conta do interesse do Sport em manter Lucas Lima, o Santos pediu para a diretoria rubro-negra postergar o débito pela utlização do meia.

"A ideia inicial era parcelar o pagamento, mas não foi possível. Depois, alinhamos com o gerente financeiro Norberto Gonçalves, em um pedido feito pelo clube, para fazer o pagamento depois da negociação por Lucas (Lima). Ficamos na nossa, mas o dinheiro já estava guardado e pagamos hoje", falou Romão.

Manter Lucas Lima para 2025 é uma das prioridades do Sport. O jogador tem vínculo com o Santos até abril e já pode assinar um pré-contrato com o Leão para a próxima temporada. O Peixe deseja uma compensação financeira para liberar o jogador de imediato, mas o intuito da cúpula de futebol leonina é não ter que gastar para contar com o meia.

