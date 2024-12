Sport vai renovar com Luciano Castán, mas garante chegada de zagueiros

A- A+

Luciano Castán segue no Sport na próxima temporada. Ao menos contratualmente. Apesar de terminar a temporada entre os reservas, o zagueiro bateu as metas estipuladas de quando chegou ao Leão e terá o vínculo renovado de forma automática junto ao clube pernambucano.

A informação, divulgada pelo ge, foi confirmada pela reportagem junto ao membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão, na tarde desta quinta-feira (5). "Castán já tinha renovação automática. É apenas o exercício do contrato", falou o dirigente.

Com a permanência de Castán, o Sport chega a quatro zagueiros com contrato para a próxima temporada. Além do jogador de 35 anos, Allyson, Chico e Rafael Thyere possuem vínculo com o Rubro-negro até o término de 2025.

Apesar do quarteto, a diretoria garante que novas peças serão anunciadas. "Chegarão nomes para a zaga, sim. Estamos com várias iniciativas em andamento", contou Guilherme.

Titular durante maior parte da temporada e capitão quando Rafael Thyere estava ausente, Luciano Castán acumulou 47 partidas com a camisa do Sport em 2024 e marcou dois gols. Na segunda parte da Série B, acabou perdendo espaço e vendo Chico assumir a posição, principalmente com a chegada do técnico Pepa.

Com Castán, o Sport tem reapresentação agendada para o dia 26 de dezembro para dar início à pré-temporada, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

