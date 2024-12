Sport oficializa saída de mais seis jogadores; confira lista

A- A+

Por meio das redes sociais, o Sport comunicou nesta terça (3) a saída de mais seis atletas que não vão compor o elenco do clube para a temporada 2025. São eles o zagueiro Alisson Cassiano, os laterais Palácios e Riquelme, o volante Felipe, o meia Pedro Vilhena e o atacante Wellington Silva.

O grupo tinha contrato até o final da temporada e o Sport optou por renovar. Além deles, quem também não continua no Leão é o volante Fabinho. Em sua conta oficial no Instagram, o cabeça de área se despediu do clube. "É com o coração cheio de gratidão que encerro este ciclo vitorioso, com 11 gols, dois títulos e o principal objetivo do clube, o acesso à elite do futebol brasileiro", diz trecho do texto publicado.

"Aos torcedores, meu muito obrigado pela forma que fui acolhido. Vestir essa camisa foi uma honra indescritível. Erros técnicos na vida de um atleta é (sic) inevitável, mas saio com a consciência tranquila que deixei minha vida dentro e fora de campo", agradeceu o jogador.

Alisson Cassiano jogou 21 partidas pelo clube, sem gols marcados. Riquelme participou de 14, enquanto Palácios jogou apenas duas vezes. Wellington Silva (21), Pedro Vilhena (28) e Felipe (54) tiveram mais oportunidades no clube.

