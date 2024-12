Com sentimento de gratidão, Sport anuncia saída de Fabinho

A- A+

Após anunciar a data de início da pré-temporada, o Sport oficializou a saída do volante Fabinho. Com contrato até o fim deste ano, o cabeça de área foi comunicado pelo comitê gestor do clube que não teria o vínculo renovado.

Depois de três temporadas defendendo as cores rubro-negras, o volante Fabinho termina sua passagem pelo Sport Club do Recife. Foram 109 partidas, títulos, um profissionalismo e dedicação ímpares e muito respeito pelo Clube.



"O Sport Club do Recife agradece ao atleta pelos serviços prestados, destacando o respeito com que vestiu a camisa rubro-negra, e deseja sucesso na sequência de sua carreira", publicou o Leão em seu site oficial.

Fabinho desembarcou no Sport em 2022, por empréstimo junto ao Botafogo. Ao término daquele ano, assinou em definitivo com o Rubro-negro. Ao todo, o volante de 38 anos esteve em campo em 109 ocasiões e ajudou o clube com 12 gols. O último deles, inclusive, na partida que garantiu o acesso, contra o Santos, na Ilha do Retiro.

Além de ajudar na campanha do retorno à elite do futebol nacional, Fabinho conquistou dois títulos do Campeonato Pernambuco com o Sport, em 2023 e 2024.

Outras saídas

Fora Fabinho, o Sport comunicou, também, que o volante Pedro Martins não fará parte do elenco em 2025. O prata da casa renovou com o clube até 2026, mas será emprestado à Chapecoense. Segundo apurações da reportagem, o zagueiro Alisson Cassiano e o volante Felipe são outros atletas que não estarão na Ilha do Retiro no ano que vem.

