Sport renova com Pedro Martins e empresta o prata da casa para a Chapecoense

A- A+

Com a Série A do Brasileiro pela frente em 2025, o Sport começou a enxugar o elenco, no intuito de fortalecer o grupo para a próxima temporada. Na tarde desta segunda-feira (2), o clube anunciou o empréstimo do volante Pedro Martins para a Chapecoense.

O comitê gestor de futebol do Sport Club do Recife anuncia, oficialmente, a extensão contratual junto ao volante Pedro Martins, que agora tem contrato com o Clube até o fim de 2026. Ao mesmo tempo, aproveita para comunicar o empréstimo do meio-campista para a Chapecoense até… pic.twitter.com/bHArm7hUOM — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 2, 2024

Além de ceder o prata da casa ao clube catarinense até o fim do ano que vem, o Rubro-negro anunciou, também, a renovação contratual junto ao cabeça de área por mais um ano. Assim, o novo vínculo de Pedro Martins com o Rubro-negro irá até dezembro de 2026.

"O clube entende o empréstimo como uma importante etapa de o jogador adquirir novas experiências. O Sport deseja sorte e sucesso ao atleta nesta nova fase", publicou o Leão.

Aos 24 anos, Pedro Martins chegou ao profissional do Sport em 2021. O atleta possui 52 partidas com a camisa rubro-negra, sendo oito delas realizadas nesta temporada.

Veja também

Boxe Três pernambucanos são convocados para seleção brasileira olímpica de Boxe visando LA 2028