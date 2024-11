Sport e Pepa alinham acordo, mas aguardam eleições para definir futuro

A- A+

Responsável direto pelo retorno do Sport à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de três anos, o técnico Pepa ganhou a confiança dos torcedores com pouco menos de três meses de Ilha do Retiro. No entanto, o português de 43 anos ainda tem futuro incerto na equipe pernambucana.

Apesar de ter um contrato com renovação automática em caso de acesso, o estrangeiro, assim como a atual gestão, aguarda o período eleitoral para dar andamento a qualquer negociação que envolva o futuro do treinador.

“A gente tem conversado com o Pepa, ele está satisfeito aqui e nós estamos satisfeitos com ele, pelo trabalho. Agora, a gente está num clube que é político e que passará por uma eleição, não sabemos o que vai acontecer. O Pepa também não tem essa noção. Estamos esperando o clube se desenhar politicamente”, contou à reportagem o executivo de futebol André Figueiredo.

O Sport terá eleição no próximo dia 16. O pleito vai definir quem comandará o clube no biênio 2025/2026. O atual mandatário, Yuri Romão, busca a reeleição.

Em meio ao cenário político do clube, Pepa embarcou para Lisboa, Portugal, na última quinta-feira (28). Apesar de não ter o futuro definido, o técnico tem participado do planejamento leonino. A diretoria rubro-negra afirmou que a compra dos direitos econômicos de Fabrício Domínguez junto ao Racing, por exemplo, teve o aval do treinador.

Em 16 jogos no comando do Sport, Pepa acumulou um aproveitamento de 64,6%. Foram nove vitórias, quatro empates e três derrotas durante a disputa da Segunda Divisão.

