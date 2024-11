A- A+

Sport Diretoria do Sport confirma permanência de Fabricio Domínguez em definitivo Antes emprestado pelo Racing, volante assinará com o Leão até 2027

Peça fundamental do Sport nesta temporada, Fabricio Domínguez seguirá no clube de forma definitiva. Antes emprestado pelo Racing, da Argentina, o camisa 8 terá parte dos direitos econômicos comprados pelo clube pernambucano.

"Estamos assinando hoje", falou o membro do comitê gestor rubro-negro, Guilherme Falcão, à reportagem. A expectativa é que o Racing também assine a transferência definitiva do atleta para o Leão nesta quinta-feira (28). Ainda segundo o dirigente, a permanência do camisa 8 teve o aval do técnico Pepa.

Apesar do Sport não confirmar os valores, o clube terá que desembolsar ao Racing cerca de 750 mil dólares (R$ 4,5 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta. O novo contrato será válido até o fim de 2027.

Aos 26 anos, Fabricio Domínguez viveu sua melhor temporada na carreira. Na Série B, por exemplo, foi o artilheiro do Sport com dez gols, em 33 aparições. Ao todo, em 2024, o cabeça de área entrou em campo 53 vezes - 48 como titular - e ainda contribuiu com quatro assistências.

Veja também

