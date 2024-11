A- A+

Sport Yuri Romão será candidato à reeleição no Sport e terá Raphael Campos como vice Pleito está marcado para o próximo dia 16, na Ilha do Retiro

O atual presidente do Sport, Yuri Romão, será candidato mais uma vez ao cargo máximo do Executivo do clube, nas eleições marcadas para o próximo dia 16, na Ilha do Retiro.

No cargo desde 2021, quando ocupou o lugar de Leonardo Lopes, o atual mandatário foi eleito pela primeira vez de forma efetiva para o biênio 2023/2024 e agora tenta permanecer no cargo até o fim de 2026. Logo após o acesso do clube, no último domingo (24), o dirigente tinha afirmado que não pretendia ser candidato.

Membro do comitê gestor rubro-negro, Raphael Campos, de 39 anos, está na chapa como vice-presidente. Ele também já ocupou o cargo de vice-presidente de Planejamento e Gestão do Leão. A oficialização da chapa da situação acontecerá nesta sexta-feira (29).

Além do grupo encabeçado por Yuri Romão, as eleições do Sport ainda devem contar com outras duas chapas da oposição. São elas "Leões pela Mudança - Profissionalização e Coragem para Vencer", de Rafael Arruda, e "Sport para Todos", de Carlos Antônio Filho.

