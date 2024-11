A- A+

Sport Sport inicia conversas para manutenção de Lucas Lima no clube: "Unanimidade" Meia tem contrato com o Santos, que espera uma compensação financeira para liberar o atleta para o Leão

Depois de acertar a permanência de Fabricio Domínguez em definitivo, a diretoria do Sport se movimenta para buscar a continuidade de mais um destaque da temporada: o meia Lucas Lima. O jogador pertence ao Santos, mas já demonstrou o interesse em seguir defendendo as cores rubro-negras.

A vontade de que o atleta siga na Ilha do Retiro, aliás, também já foi demonstrada publicamente pelo presidente Yuri Romão, logo após o término do jogo com o Santos, que culminou no acesso à Série A.

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (28), o executivo de futebol do Sport, André Figueiredo, reforçou o desejo e afirmou que o clube vem conversando com o staff do jogador de 34 anos.

"O Lucas Lima é uma unanimidade no clube e na torcida. Temos muito interesse em ter o Lucas na próxima temporada. Ele acabou de entrar de férias, mas estamos em negociações com o jogador. Ele já manifestou o interesse em ficar, estamos em contato com o staff dele para tentar esta manutenção", contou.

O vínculo de Lucas Lima com o Santos termina em abril de 2025. No entanto, o desejo da diretoria do Sport é ter o atleta já durante a pré-temporada - ainda sem data definida.

Conforme apurou a reportagem, porém, apesar de não contar com o atleta, o Peixe só toparia liberar o meia de imediato caso haja uma compensação financeira (aproximadamente R$ 1,4 milhão).

"A intenção é que ele permaneça. Vamos fazer o possível e necessário para que ele fique. Estamos vendo a melhor forma de encerrar o contrato dele com o Santos", pontuou André Figueiredo.

Em sua segunda passagem pelo Sport, Lucas Lima foi peça determinante durante a campanha do clube na Série B do Brasileiro. O jogador foi líder de assistências na competição, com dez ao todo.

Além disso, na partida do acesso, fez um gol e foi responsável pelo chute que terminou no gol de Fabinho, na vitória por 2x1, sobre o Santos, na Ilha. No total, esteve presente em 53 compromissos do Leão na temporada.

Veja também

Futebol Atlético-MG tem Arena MRV liberada para receber jogos após incidente na final da Copa do Brasil