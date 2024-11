A- A+

Futebol Sport: com Yuri Romão candidato, três chapas são inscritas Atual presidente do clube tentará reeleição no pleito marcado para 16 dezembro, tendo como vice Raphael Campos, membro do comitê gestor. Mais duas chapas apresentaram candidatura

Três chapas se inscreveram para as eleições presidenciais do Sport, marcadas para o dia 16 de dezembro, na Ilha do Retiro. Para o pleito, a situação manteve o nome do atual mandatário do clube, Yuri Romão, como candidato à presidência. Raphael Campos, membro do atual comitê gestor, será o vice no grupo intitulado "É daqui pra cima”, de número 20.

Nas últimas eleições, realizadas em 2022, Yuri Romão venceu o pleito diante do então candidato da oposição e ex-presidente do Sport, Luciano Bivar. O atual mandatário do Leão teve 96,5% dos votos.

Poderão votar nas eleições presidenciais os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e presentes no quadro de associados até o dia 16 de dezembro de 2023. A comissão eleitoral é composta por Francisco de Queiroz Cavalcanti, Sérgio Higino Dias dos Santos Neto, Sílvio Pessoa de Carvalho Junior, Luis Alberto Gallindo Martins e André Baptista Coutinho.

Oposição

Além da chapa da situação, a disputa terá dois grupos de oposição. A chapa "Sport para todos" terá Carlos Antônio Filho encabeçando a candidatura à presidência, enquanto Marcos Cabral será o vice. O número para votação é 30. A outra será "Leões pela Mudança”, de número 10, com Rafael Arruda disputando o cargo máximo do Executivo e Matheus Souto Maior como vice.

A assessoria de imprensa da chapa “Leões pela Mudança” enviou nesta sexta (29) um documento indicando que o grupo entrou com o pedido de impugnação da chapa de Romão, alegando que o atual mandatário não poderia concorrer ao pleito por já ter assumido o cargo máximo do Executivo do Leão antes das eleições vencidas em 2022, quando era vice e assumiu o posto de presidente após renúncia de Leonardo Lopes, então mandatário, em outubro de 2021. Uma nova vitória se configuraria, na visão da oposição, em um terceiro mandato, algo que não é permitido pelo artigo 85 do Estatuto. A reportagem tentou contato com a comissão eleitoral rubro-negra, mas o órgão ainda não se posicionou sobre a solicitação.

O próximo presidente do Sport será o último a ser eleito via Assembleia Geral de Sócios. O clube fez uma reforma no estatuto e, a partir de 2027, não existirá mais o cargo de chefe do Executivo, sendo substituído por um Conselho de Administração. O órgão será composto por um presidente, um vice e três conselheiros.

O grupo terá mandato de três anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva para a presidência. Será dele a responsabilidade de escolher o Chefe Executivo Oficial (CEO). A alteração abre possibilidade também para o Sport se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), em caso de aprovação do Conselho Deliberativo e de uma Assembleia Geral Extraordinária.

Futebol

Em 2025, o Sport retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube disputará o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

