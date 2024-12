Presidente da Comissão Eleitoral do Sport renuncia ao cargo; substituto já foi escolhido

A- A+

A duas semanas de acontecer, as eleições do Sport seguem aquecidas nos bastidores. Na última sexta-feira (29), a Comissão Eleitoral do pleito teve que passar por uma mudança. O então presidente Francisco de Queiroz Cavalcanti pediu a renúncia da função.

O responsável por presidir a Comissão Eleitoral será Sílvio Pessoa de Carvalho Júnior, chefe da procuradoria da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco com o novo presidente.

Segundo Sílvio, Francisco de Queiroz Cavalcanti solicitou a renúncia do cargo por conta de envolvimento familiar. O filho do magistrado, Bruno Cavalcanti, faz parte da chapa do Conselho Deliberativo do candidato à reeleição Yuri Romão.

Em meio à mudança, a Comissão Eleitoral para a eleição que vai definir quem comandará o Sport no biênio 2025/2026, no próximo dia 16, será composta por Silvio Pessoa de Carvalho Júnior, como presidente; e André Baptista Coutinho, Luís Alberto Galindo, Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e Taciano Domingues da Silva, como membros da comissão.

Veja também

Sport Sport renova com Pedro Martins e empresta o prata da casa para a Chapecoense