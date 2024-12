A- A+

Sport Sport define data do início da pré-temporada; confira Em 2025, Leão vai disputar quatro competições, entre elas a Série A do Brasileiro

Com o acesso à Série A garantido e o elenco de férias, o Sport divulgou, na tarde desta terça-feira (3), a data da reapresentação do grupo para o início da pré-temporada: dia 26 de dezembro.

Segundo o clube, os primeiros dias de trabalho, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, serão voltados para a realização de exames, avaliações médicas e testes físicos juntamente à comissão técnica rubro-negra.

No dia 28, o elenco leonino será liberado para as festividades de final do ano e retorna às movimentações no dia 02 de janeiro.

Vale lembrar, no entanto, que Pepa ainda não está garantido como treinador do Leão para o próximo ano. O português e a atual diretoria aguardam a eleição do clube, marcada para o dia 16 de dezembro, para bater o martelo sobre a continuidade do técnico na Ilha do Retiro.

Em 2025, o Sport terá um calendário com quatro competições a serem disputadas. Além do Campeonato Pernambucano, o Leão vai jogar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

