A- A+

Sport Sport: agente de Felipe confirma saída do volante do clube Aos 30 anos, atleta estava emprestado pelo Goiás, mas também não deve seguir no Esmeraldino

O volante Felipe está de saída do Sport. Depois de terminar a temporada em baixa, o atleta de 30 anos não faz parte dos planos rubro-negros para o ano de 2025 e já teve sua saída comunicada pela diretoria.

A informação foi confirmada pela reportagem junto ao agente do jogador, Alexandre Luz, nesta terça-feira (3). "A forma como terminou a temporada não foi das melhores. Ele não segue no clube para 2025 e isso já foi resolvido entre ambas as partes", detalhou o empresário.

Ainda segundo Luz, o destino do cabeça de área também não deve ser o Goiás, clube que detém os direitos econômicos de Felipe, mas que o atleta só tem vínculo até o fim deste ano. "Ele também não fica no Goiás, mas ainda vamos ver para onde ele segue", limitou-se a falar.

Felipe desembarcou na Ilha do Retiro na temporada passada por empréstimo junto ao Esmeraldino. Neste ano, participou de 54 partidas, sendo 49 delas como titular. Na reta final da Série B, acabou perdendo espaço sob o comando de Pepa e viu Julián Fernández assumir a titularidade.

Ao todo, o volante acumulou 69 partidas com a camisa rubro-negra. No currículo, fica o título do Campeonato Pernambucano deste ano e o acesso à Série A do Brasileiro.

Veja também

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz anuncia retorno de Toty ao Arruda