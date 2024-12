Sport: sem espaço, goleiro Adriano e meia Juan Xavier são emprestados

A- A+

Com o intuito de dar rodagem aos atletas revelados no clube, o Sport anunciou o empréstimo de dois jovens valores, na tarde desta quarta-feira (4): o goleiro Adriano e o meia Juan Xavier.

Sem espaço na equipe principal, o arqueiro de 21 anos vai defender o Betim, de Minas Gerais, até abril de 2025, e o meio-campista de 22 anos vai atuar pelo ASA-AL, com vínculo válido até setembro da próxima temporada.

De acordo com o Sport, a dupla possui contrato com o clube até dezembro de 2026 e "o empréstimo temporário é visto como uma etapa relevante do processo de desenvolvimento dos jovens atletas".

