A- A+

Sport Sport informa que vai iniciar Campeonato Pernambucano com atletas da base Com mudanças no calendário do futebol brasileiro, clube vai dar prioridade à pré-temporada

Com a mudança do calendário do futebol brasileiro em 2025, o Sport divulgou o planejamento previsto para o início da próxima temporada. Com estreia no Campeonato Pernambucano agendada para o dia 11 de janeiro, diante do Afogados, o Leão informou que vai disputar o início da competição com um time formado, em sua maioria, por atletas do sub-20.

Segundo o comitê gestor, a estratégia tem como objetivo conceder aos atletas do profissional um período adequado de pré-temporada, a fim de evitar lesões e ampliar a performance durante todo o ano. O elenco leonino se reapresenta no próximo dia 26 e só teria, aproximadamente, duas semanas de preparação até a estreia no Estadual.

Vale lembrar que além do Pernambucano, o Sport vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. O elenco leonino se reapresenta no próximo dia 26 e só teria, aproximadamente, duas semanas de preparação até a estreia no Estadual.

"A decisão foi motivada pela necessidade de alargar o período de pré-temporada do grupo no início do ano, e dar aquele intervalo entre partidas, o que é fundamental, ao longo do ano, para reduzir o risco de lesão e aumentar o nível de performance dos atletas", comentou o diretor João Marcelo Barros.

Além da disputa do Pernambucano, no início de 2025 o Sport terá pela frente a Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro mês do ano. Porém, com a utilização do sub-20 no Estadual, o sub-17 é quem vai jogar o principal torneio de base do País.

"Vamos poder utilizar atletas do sub-20 num campeonato profissional e, consequentemente, o sub-17 na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior que se aproxima. É fundamental para o desenvolvimento dos atletas de base essa exposição e competições de alto nível", complementou o dirigente.

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz: Genilson elogia o clube em seu retorno após seis anos: "voltei pela grandeza"