Sport Sport informa empréstimo de Nassom para o Linense/SP Aos 21 anos, zagueiro fez duas partidas pelo profissional do Leão em 2024

O Sport anunciou, nesta quinta-feira (5), o empréstimo do zagueiro Nassom ao Linense, de São Paulo, até março de 2025, com possibilidade de prorrogação de vínculo até abril.

O jogador vai disputar o Campeonato Paulista A2, que tem início em 15 de janeiro e segue até 6 de abril.

"A cessão temporária do atleta, que possui contrato com o Leão até dezembro de 2026, é considerada pelo comitê gestor de futebol do Clube uma etapa fundamental em sua formação", publicou o Sport em seu site oficial.

Nesta temporada, Nassom, de 21 anos, foi acionado em duas partidas da equipe profissional. Uma da Copa do Nordeste e outra da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Nassom, nesta semana o Sport oficializou, também, os empréstimos de outros dois pratas da casa: o goleiro Adriano vai atuar pelo Betim, de Minas Gerais, enquanto o meia Juan Xavier vai defender o ASA-AL.

