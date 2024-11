A- A+

PREÇOS Saiba quanto custa comer em alguns dos melhores restaurantes da América Latina Casas destacadas no 50 Best LatAm 2024, no último dia 26, geralmente apostam em menus degustação

Premiações geram muita curiosidade. E quando a seara é restaurante, nem se fala. O que servem? Quanto cobram? A gente foi atrás de algumas casas, todas inclusas nos 100 melhores da América Latina (50 melhores + lista estendida), para matar a curiosidade e dar uma ideia do quanto custa comer nas casas mais prestigiadas do Brasil, confira:

Lasai (7º, RJ) - A casa recebe apenas 10 pessoas por noite mediante reserva. 2 estrelas Michelin. Menu de 15 etapas com serviço incluso: R$ 1.412,50. Valor da harmonização: R$ 720,94. Instagram: @restaurantelasai

EVVAI (20º, SP) - A casa é assinada por Luiz Filipe Souza e pela confeiteira Bianca Mirabili. 2 estrelas Michelin. Menu de 13 etapas: R$ 895. Harmonizações: R$ 619, R$ 957 e R$ 1.765. Instagram: @evvai_sp

Maní (35º, SP) - A casa tem cozinha brasileira de Helena Rizzo e Willem Vandeven. Menu de 10 etapas + petit fours: R$ 680. Harmonizações: R$ 550 e R$ 620. Instagram: @manimanioca

D.O.M (67º, SP) - Um dos mais criativos restaurantes brasileiros, do chef Alex Atala. 2 estrelas Michelin. Menu de 12 etapas: R$ 760. Com harmonização com 10 taças de vinho: R$ 1.300. Com plus de caviar: R$ 930. Com plus de caviar e harmonização: R$ 1.450. Instagram: @alexatala

Kotori (50º, SP) - O restaurante asiático de Thiago Bañares é à la carte com preços variados, mas, a partir da próxima terça (3/12), terá uma versão degustação de 6 etapas a R$ 475. Instagram: @kotori_sp

Nelita (26º, SP) - A gastronomia é assinada por Tássia Magalhães. Menu de 11 etapas: R$ 590 (sem harmonização). Instagram: @nelita_restaurante

Tuju (16º, SP) - O restaurante de Ivan Ralston e Katherina Cordás é o mais premiado este ano, no Brasil. 2 estrelas Michelin. Menu de 10 etapas: R$ 990. Harmonizções: R$ 750 e R$ 1.590. Instagram: @tuju_sp

Tuju (16º) também se destacou pela hospitalidade | Crédito: Divulgação

A Casa do Porco (15º, SP) - Um dos maiores fenômenos do ramo de restaurantes do Brasil, tem cozinha de Jefferson Rueda. Menu de 8 etapas: R$ 290. Harmonização: R$ 210

Oteque (21º, RJ) - O chef Alberto Landgraf é conhecido pela habilidade técnica e cozinha minimalista. 2 estrelas Michelin. Menu de 8 etapas focado em peixes, frutos do mar e vegetais: R$ 995 e R$ 845 (vegetariano/vegano). Harmonizações: R$ 795 e R$ 950. Instagram: @oteque_rj

Notiê (85º, SP) - Gastronomia brasileira assinada por Onildo Rocha. Menus: 5 etapas - R$ 282; 8 etapas - R$ 468 e 12 etapas - R$ 624. Harmonizações: R$ 235, R$ 285 e R$ 295. Instagram: @notieporpricelesse

EVVAI (20ª), de Luiz Filipe Souza, tem duas estrelas Michelin | Crédito: Tadeu Brunelli/Divulgação

Origem (68º, SSA) - Cozinha baiana revisitada. Menu : R$ 340; menu + harmonização: R$ 650. Instagram: @restauranteorigem

Metzi ( 27º, SP) - Cozinha mexicana da dupla Luana Sabino e Eduardo Ortiz. Menu à la carte, com pratos principais na faixa de R$ 120. Instagram: @metzirestaurant

Mocotó (87º, SP) - Rodrigo Oliveira, filho de pernambucanos, faz gastronomia nordestina com requinte técnico sem ser esnobe. Ele é o inventor do dadinho de tapioca. Funciona à la carte e tem preços bastante atraentes. Instagram: @mocotorestaurante

Manga (90º, SSA) - Tem gastronomia assinada pela dupla Katrin e Dante Bassi. Menu de 11 etapas + peti four: R$ 395 e R$ 695 (com harmonização). Instagram: @mangarestaurante

Maní ocupou a 35ª colocação | Crédito: Victor Collor/Divulgação

