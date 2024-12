A- A+

Confusão mental Ator Craig Russell foi diagnosticado com tumor cerebral após sentir dor aguda com assobio na cabeça Artista disse que fazia técnicas de respiração, tomava banhos frios e aumentou o consumo de água em uma tentativa de lidar com as dores

O ator Craig Russell sofreu de enxaqueca severa até descobrir um diagnóstico de tumor cerebral. O artista, de 47 anos, afirmou que tudo começou com " dores de cabeça intensas " e uma "dor aguda" na parte de trás do crânio há dois anos.

Segundo ele, a diferença é que as dores eram acompanhadas por um estranho som de “assobio”.

"Eu estava cada vez mais esquecido, e me tornando cada vez mais desajeitado. [Minha esposa] Kate estava preocupada que pudesse ser demência de início precoce, embora eu tenha apenas 47 anos”, afirmou em entrevista ao jornal britânico, The Telegraph.

Em um desses episódios de esquecimento, Russell acreditou que havia se prendido dentro de um quarto de hóspedes e não sabia como sair de lá, mas na verdade ele não sabia que a porta do quarto estava atrás dele.

Ele frequentemente se perdia quando saía também, pegando curvas erradas em caminhos frequentes de casa, precisando até mesmo fotografar o layout do hotel para não se perder quando voltasse para o seu quarto. Ao confidenciar a amigos, ele foi informado de que poderia ser "algo viral", relacionado à ansiedade ou até mesmo desidratação.

Segundo o ator, ele fez técnicas de respiração, chuveiros frios e aumentou o consumo de água em uma tentativa de lidar com as dores. Até que ele procurou um médico que o analisou e viu que ele estava ficando cego do olho esquerdo.

“Eu nunca precisei de óculos e estava na casa dos 40 anos. Pensei que talvez isso fosse um sinal de envelhecimento e fui encaminhado para uma tomografia computadorizada”, disse o ator que foi diagnosticado com meningioma de baixo grau em fevereiro de 2023.

Segundo os médicos, o tumor do ator se desenvolveu ao longo dos últimos 15 anos e agora estava fazendo o crânio se projetar. Felizmente, o tumor foi removido em uma cirurgia de seis horas e meia. Hoje, o artista ainda está se recuperando da intervenção.

"Estou surpreso com minha própria recuperação, e especialmente pelo fato de que minha visão está perfeita novamente”, explicou. Russell disse ainda que está lutando contra enxaquecas, confusão mental e, recentemente, ele desmaiou após bater a cabeça.

Sintomas

O serviço de saúde do Reino Unido explica que os sintomas do tumor cerebral geralmente dependem da área exata afetada. No entanto, os sintomas comuns incluem:

Sentir-se doente (náuseas), vomitar e sentir-se sonolento persistentemente

Convulsões (ataques)

Problemas de visão ou de fala

Fraqueza progressiva ou paralisia de um lado do corpo

Dores de cabeça

Alterações mentais ou comportamentais, como problemas de memória ou alterações de personalidade

