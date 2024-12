Regininha Poltergeist, Marinara Costa... veja como estão as 'louraças' de Fausto Fawcett

A- A+

Elas foram sensação dos anos 1990. Regininha Poltergeist, Marinara Costa, Katia Bronstein, Gisele Rosa e Luciana Brites — as 'louraças' do Fausto Fawcett —, se tornaram símbolos sexuais do Brasil ao percorrerem o país como dançarinas da turnê de "Básico instinto", último disco do cantor, de 1993. Hoje, quase todas estão longe dos holofotes.



Algumas continuaram na carreira artística. Houve, no entanto, quem enveredasse para a política.

Confira a seguir como elas estão atualmente:

Gisele Rosa

Dançarina de Fawcett de 1993 a 1995, a gaúcha enveredou para o balé clássico. Nos anos 1990, foi professora de instituições como a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa e, desde 2017, toca seu próprio negócio, a Escola de Dança da Barra, na zona Oeste do Rio. Hoje tem 54 anos, é casada e tem três filhos.



Gisele Rosa - Foto: reprodução/redes sociais

Luciana Brites

Irmã da apresentadora Rafa Brites, Luciana é atriz, coreógrafa e dona da DOM School, uma escola de ioga, prática da qual ela também é professora. Brites é criadora da técnica Coach Corporal, que tem como objetivo mudar padrões gestuais e melhorar a comunicação do corpo a partir das posturas (asanas) do ioga e de estudos que têm como base as Artes Cênicas. Ela tem 50 anos e vive no Rio de Janeiro.



Katia Bronstein

Sob a alcunha artística de Kátia B, a dançarina investiu na carreira de cantora, tendo lançado quatro discos desde o ano 2000. Ela também é bacharel em Teatro pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e atua como preparadora cênica de cantores.

Kátia Bronstein - Foto: reprodução/redes sociais

Regininha Poltergeist

Um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1990, Regininha teve uma trajetória de altos e baixos desde que deixou a trupe de Fausto Fawcett. Chegou a trabalhar na TV, em programas como o "Zorra Total" e o "Domingão do Faustão". Estampou capas de revista como Playboy, Sexy, Sexway e Trip. Nos anos 2000, sofreu com a falta de trabalho e acabou se tornando atriz pornô da agência Brasileirinhas. Em 2008, virou evangélica e frequentadora da igreja Bola de Neve. Trabalhou como professora de balé e vendedora das Casas Bahia. Recentemente, alegou problemas financeiros e disse que estava dormindo de favor em um posto de gasolina. Hoje, trabalha como massagista e faz presença VIP em eventos.

Regininha Poltergeist - Foto: reprodução/redes sociais

Marinara Costa

Marinara seguiu a carreira de policial civil e é evangélica há quase 20 anos. Em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 24 mil seguidores, a loura, que hoje tem 54 anos, costuma fazer posts de teor político. Ela fez campanha para a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marinara também se candidatou ao cargo de deputada federal pelo Partido Liberal (PL), mas não conquistou os votos suficientes para se eleger.

Marinara Costa - Foto: reprodução

