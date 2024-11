Coco de Fulô lança EP e reforça tradição da dança na Mata Norte pernambucana

A- A+

Resistência, tradição e, portanto, cultura viva. O Coco da Mata Norte pernambucana segue ativo e altivo, como expressão de vida - e de arte.



E o grupo Coco de Fulô reforça a expressividade da dança nordestina com o lançamento do EP "Coco de Fulô: O Coco Rural" neste sábado (30), nas plataformas digitais.



Em cinco faixas, o grupo passeia em sonoridades que se alinham ao coco rural em meio à tradição das raízes nordestinas - mas somadas a uma estética rítmica que impõe personalidade ao trabalho do grupo, que tem Ricco Serafim (voz) à frente do EP.







Mestre brincante, músico e pesquisador há mais de duas décadas com atuação em manifestações culturais da Mata Norte do Estado, Ricco se junta a Guilherme Otávio (maestro e trompete); Josias Costa e João Henrique (trombone); Lilo - Alisson - (caixa), Ciel - Lucicleide Ramos (ganzá) e Albérico Amaro (alfaia) para compor o Coco de Fulô.

EP + Videoclipe

Além do EP, com faixas como "Canoeiro", "Cadê Mariquinha?" e "O Trem", o Coco de Fulô lança também videoclipe da canção "Cana de Santa Fé".



Gravado no Engenho de Santa fé, em Nazaré da Mata, a faixa se utiliza de instrumentos típicos do coco de roda e pode ser "degustada" junto às rimas e versos enaltecidos pela paisagem da região.



Vale destacar a faixa "Cana Adubada", que contou com a participação de Buguinha Dub, produtor de música independente no País, conhecido pela arte do 'club'.

O EP "Coco de Fulô: O Coco Rural" foi produzido sob incentivo da Lei Paulo Gustavo. Guilherme Otávio também assina a produção musical e a direção artística fica a cargo de Érika Waléria.

Além dos músicos do grupo, o trabalho ganhou a participação de Karine Alves (trombone baixo e trombone tenor), Luciano Ramos (sax tenor), Alberico Silva (alfaia e bombonho), Willinton Gomes (caixa), Luciel Ramos (ganzar), Guilherme Henrique (trombone baixo e trombone tenor), Leandro Gervásio (tuba), Josias Costa (trombone tenor e segunda voz trombone).



No back vocal, Guilherme Otávio, Willy Peixe e Ricco Serafim.



Serviço

Lançamento do EP "Coco de Fulô: O Coco Rural" + videoclipe

Quando: Sábado (30)

Onde: Plataformas digitais

Informações: @cocodefulo

