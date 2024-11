A- A+

EXPOSIÇÃO "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" abre nesta sexta (29) no RioMar Exposição "Auto de Ariano" passeia pelo universo do poeta, escritor, dramaturgo e filósofo paraibano; ingressos a partir de R$ 35

É como se as janelas azuis do casarão 328 da rua do Chacon, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, estivessem abertas.



E por lá, impávido, o anfitrião Ariano Suassuna seguisse contando (e poetizando) histórias de vida e de obra, exaltando a cultura popular.

Mas o “Ilumiara A Coroada” - era assim que ele denominava a residência, em homenagem à sua Zélia - está mesmo aberta e o tanto quanto palpável na exposição “O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso”, em cartaz a partir desta sexta (29) no Espaço de Eventos do RioMar Shopping.

Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Imersiva e com 13 ambientes, a mostra percorre em detalhes universos do escritor, poeta, filósofo e dramaturgo paraibano (1927-2014), em roteiro sincronizado que entrelaça o Ariano, fazedor de arte, com o idealista dos rincões e sertões afora.

“É amor por Ariano, para Ariano e pelo povo brasileiro (...). O fio condutor dessa experiência imersiva é o amor, que permeia todos os ambientes dessa exposição”, pontuou João Suassuna, neto de Ariano e cocriador da mostra dirigida por Jader França - que deu start ao “Auto de Ariano” em quatro ambientes no espaço Luzzco, na Paraíba, terra natal do iluminado fundador do Movimento Armorial.

"Fizemos uma exposição experimental em João Pessoa e, agora, ela chega em sua plenitude”, destaca o pernambucano fundador da galeria de arte paraibana.

Estrutura

Com mais 1,2 mil metros quadrados, obras inéditas, manuscritos, fotos e um espaço dedicado a contar o seu amor por Zélia, sua companheira de vida por mais de cinco décadas, com desdobramento em seis filhos, 15 netos e por enquanto, 11 bisnetos, a exposição foi pensada para que visitantes, de fato, vivenciem o mundo encantado de Ariano.

Sport fino

A cadeira de balanço, que Ariano percebia (e recebia) o mundo e o reformulava em deleites, é uma das peças simbólicas da exposição e, vale ressaltar, como frisou João: “Não é réplica, é a própria cadeira”.

Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Retirada do casarão em que ainda reside dona Zélia, 93, para compor o “Auto”, é nela que, elegantemente, vestido em traje ‘Sport fino’, uma reprodução em tamanho real do artista está a postos para receber os visitantes, que se deparam com as cores vermelha e preta do clube que Ariano elevava à máxima: “Felicidade é torcer pelo Sport”.



O ambiente também remete à biblioteca João Suassuna, em menção ao seu pai, que mantinha o espaço com clássicos da literatura, na Fazenda Acaunhan, em Aparecida (PB).

Cinco atos

“O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso” está dividida em cinco atos imersivos, que se somam à introdução. São eles: I - Amor pela poesia; II - Amor pela sua aldeia; III - Amor da vida; IV - Amor que contagia e V - Amor imorrível.





E dentro da experiência de imersão está outra das ocupações mais representativas da obra de Ariano, em sala que traz o julgamento da história de Chicó e João Grilo em “O Auto da Compadecida” - obra da década de 1950 ambientada em Taperoá (PB) por Ariano, e que segue reproduzida, encenada e traduzida em idiomas mundo afora, inclusive com estreia marcada para o próximo 25 de dezembro nos cinemas do País, do “Auto da Compadecida 2”, com a primeira versão do filme lançada em 2000.



A Compadecida, Jesus e o Diabo em cenário que remete à igreja e ao céu, é mais do todo, de um passeio que assim como Ariano, atravessa o tempo - e a história.

Serviço

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Onde: RioMar Shopping - Recife

Quando: abertura nesta sexta (29); em cartaz até 30 de janeiro

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Ingresso: segunda a quinta - R$ 35 (meia), R$ 70 (inteira), R$ 175 (combo família); sexta a domingo: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), R$ 200 (combo família)

À venda na plataforma Fever e no APP RioMar Recife

Informações: @luzzco, @autoarianoimersivo e @riomar_recife

