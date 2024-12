A- A+

MÚSICA Aos 98 anos, Dick Van Dyke dança no novo videoclipe do Coldplay; veja Vídeo de 'All my love' foi dirigido por Spike Jonze e terá nova versão lançada nodia do aniversário de 99 anos de Van Dyke

Dick Van Dyke, o ágil e espirituoso ator nonagenário cuja carreira abrange mais de sete décadas, acrescentou mais um papel ao seu longo currículo: estrela de videoclipes. Dançando descalço no quintal de sua casa em Malibu, Califórnia, Van Dyke, de 98 anos, é o protagonista do mais recente videoclipe do Coldplay, "All My Love".

O astro de "The Dick Van Dyke Show", de 1961 a 1966, e de "Mary Poppins" (1964) apresenta alguns de seus passos de dança característicos enquanto o vocalista da banda, Chris Martin, toca um piano.



O vídeo, dirigido por Spike Jonze e Mary Wigmore, foi filmado em outubro. Uma versão do diretor com mais de sete minutos foi lançada na sexta-feira; enquanto o vídeo oficial, mais curto, será lançado em 13 de dezembro, dia do aniversário de 99 anos de Van Dyke.



O clipe começa com Van Dyke andando por um corredor, enquanto uma legenda informa seu ano de nascimento: 1925. Ele zomba de sua idade, inclusive quando uma voz pede que feche os olhos e pense nas pessoas que significaram algo para ele. Ele fecha, mas então abre novamente e diz: "Estou velho demais para isso — vou desmaiar e dormir, vou tirar um cochilo!"

Martin disse, em entrevista no "Jimmy Kimmel Live!", que a ideia de chamar Van Dyke foi dele e de Jonze. Os dois são vizinhos e se conheceram há vários anos.

No vídeo, fotos da família de Van Dyke e de sua longa carreira — incluindo uma foto com Mary Tyler Moore, sua colega de elenco no "The Dick Van Dyke Show" e recordações de "Mary Poppins" — piscam na tela. Van Dyke, de terno e gravata, mas sem sapatos, dança e mostra alguns de seus antigos movimentos cômicos.

Muitas cenas mostram sua esposa, Arlene Silver, e sua família reunidos ao redor dele. E, às vezes, ele fica pensativo, meditando sobre envelhecimento, família e amor.



“Estou profundamente ciente de que eu, você sabe, posso ir a qualquer momento, mas não sei por que isso não me preocupa”, diz Van Dyke. “Não tenho medo disso. Tenho aquele sentimento, totalmente contra qualquer coisa intelectual, de que vou ficar bem.”

“All my love” é o primeiro single do décimo álbum da banda, “Moon Music”, lançado em outubro.

