Arte e Gastronomia Feira Terra Pernambuco reúne artesãos no Museu do Estado neste fim de semana A abertura da Feira Terra Pernambuco acontece nesta sexta-feira (13), com oficinas de capacitação no Sebrae

Buscando exaçtar a diversidade cultural de Pernambuco, nasce no Recife a Feira Terra Pernambuco – Feira de Inovação, Arte e Gastronomia. A abertura acontece nesta sexta-feira (13), com oficinas de capacitação no Sebrae, na Ilha do Retiro.



Já no sábado (14) e domingo (15), a feira será nos jardins do Museu do Estado de Pernambuco, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. A entrada para o público será gratuita nos três dias de evento.

Feira Terra Pernambuco

A feira visa a proporcionar uma verdadeira imersão na cultura e no empreendedorismo local, com foco na divulgação da produção artesanal e na valorização do trabalho manual.

Durante os três dias de evento, o público e os expositores terão a chance de participar de rodas de conversa com produtores locais das mais diversas áreas: artesanato, artes visuais, moda e gastronomia.

Além disso, a feira oferecerá ainda palestras, atividades sensoriais e apresentações musicais, criando um ambiente interativo e enriquecedor.

Feira Terra Pernambuco reúne artesãos de destaque no Museu do Estado neste fim de semana. Foto: Divulgação.

Homenageado

Esta primeira edição presta homenagem ao ceramista José Lima Gomes, conhecido como Zezinho Muriçoca. Natural de Caruaru, Zezinho é um mestre do barro e tem seu trabalho reconhecido mundialmente.

Sua produção inclui panelas, bules, e esculturas de personagens do cotidiano nordestino, como Lampião e Maria Bonita. Para ele, o barro é sua vida e felicidade, e seu trabalho autoral é uma das maiores expressões culturais de Pernambuco.

Valorização cultural e empreendedora

A Feira Terra Pernambuco surge como mais um impulsionador da arte e do empreendedorismo no estado, promovendo não apenas a comercialização dos trabalhos, mas também a troca de experiências entre os produtores e a conexão direta com o público consumidor.

Segundo a gestora cultural Luciana Ourique, que idealizou o evento, a feira é uma oportunidade de dar visibilidade a quem não para de criar. “A Terra Pernambuco vem para ser mais uma vitrine para essas pessoas que fortalecem nossa cultura”, afirma.

A feira é uma oportunidade de dar visibilidade a quem não para de criar. Foto: Divulgação.

Artes na Feira Terra Pernambuco

A feira também será uma vitrine para as artes visuais, com destaque para pinturas, esculturas, gravuras, fotografia, design gráfico e artesanato contemporâneo.

O evento busca proporcionar aos artistas uma divulgação direta de seus trabalhos para o público consumidor, com preços diferenciados, o que fortalece a valorização dos produtos artesanais e exclusivos.

Entre os expositores, destacam-se nomes como a ceramista Guida Marques, as artistas plásticas Jane Lima e Ana Santiago, o artesão Marcos de Sertânia e a designer Luciana Mafra, além de representantes da gastronomia, como Kaffe Café e Chocolates Massapê.

A feira também conta com representantes da gastronomia, como o Chocolates Massapê. Foto: Divulgação.

O Museu do Estado

Durante o período da Feira Terra Pernambuco, o público poderá conferir no Museu do Estado também as exposições de longa duração “Pernambuco, território e patrimônio de um povo” e “O Casarão e a cidade: uso e costumes”, além das exposições temporárias “Histórias para os reis e Pintura para rainhas” de J. Moura e “Retábulo de Lins”.

Rinaldo Carvalho, diretor do Museu, destaca que a Feira Terra Pernambuco é uma excelente oportunidade para fortalecer a cultura local: “É excelente que o Museu esteja tão envolvido, pois a troca de experiências e o incentivo à inovação são essenciais para o crescimento cultural e econômico da nossa cidade”, afirmou.

A Feira Terra Pernambuco é uma excelente oportunidade para fortalecer a cultura local. Foto: Divulgação.

Confira a programação completa da Feira Terra Pernambuco

Sexta-feira (13)

Oficinas Sebrae

9h: "Planeje e conquiste construindo seu negócio do zero" – Jáuvaro Carneiro Leão

15h30: "Transformando negócios com marketing digital" – Silva Souza

Sábado (14)

10h às 20h: Feira Terra Pernambuco

10h: "Culinária Pernambucana e sua herança Afro Amerindia" – Manoelly Vera Cruz, CERES

11h: Palestra APAR sobre Cachaça e Rapadura, com Gilberto Freyre

11h30 às 20h: Chef’s Claudia Luna (restaurante Seu Luna) e Givago Amaro, na preparação de pratos

14h: Preparo de café e harmonização, com Lidiane Santos

16h: Show com Orquestra Giral

17h30: Show com Rodrigo Morcego (jazz, blues)

Domingo (15)

10h às 19h: Feira Terra Pernambuco

11h30 às 20h: Chef’s Carol Medeiros e Kácia Nogueira, na preparação de pratos

14h: Palestra "Inovação e Economia Criativa: O Poder do Empreendedorismo Feminino" – Martha Catão

15h30: Rodada de conversa sobre ESG no mercado de bebidas

16h30: Encontro com *Mestre Zezinho Muriçoca* e o artista plástico *Leopoldo Nóbrega*, com tema "Sustentabilidade na Arte e Economia Criativa"

17h30 às 20h: Chorinho Roda Infinito

