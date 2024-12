A- A+

EUA A crise impensável que Angelina Jolie vive após seu complicado divórcio com Brad Pitt As disputas na Justiça incluem uma vinícola no sul da França, um dos principais bens do ex-casal, avaliada em milhões de dólares

Angelina Jolie , uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood, enfrenta uma grave crise financeira desde sua separação do ator Brad Pitt, em 2016.



Segundo informações do site americano "Radar online", a atriz de 49 anos enfrentou , nos últimos anos, dificuldades relacionadas com os elevados custos legais exigidos pelo seu problemático divórcio, as despesas de manutenção de uma luxuosa propriedade em Los Angeles e despesas associadas.

Pessoas próximas de Angelina Jolie contam ao “Radar online” que a artista está “sentindo o peso” de suas finanças após anos de batalhas legais pela distribuição de bens com Brad Pitt e pela guarda dos filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Viviane.



As disputas incluem a icônica vinícola Château Miraval, no sul da França , um dos principais ativos do ex-casal, avaliada em milhões de dólares.

Altos custos e prioridades familiares

A mansão onde mora atualmente Angelina Jolie , em Los Angeles, Estados Unidos, e que foi adquirida em 2017 por cerca de 25 milhões de dólares, é um dos bens que mais pressiona as suas finanças.



A manutenção da propriedade é extremamente alta. Além disso, a atriz cobre as despesas de educação e segurança privada dos filhos, que frequentam escolas de elite e têm uma rotina que inclui viagens e atividades exclusivas.

Fontes informaram ao “Radar Online” que Angelina, apesar de acumular uma fortuna considerável, sente os efeitos dos elevados custos, especialmente os relacionados com honorários advocatícios de divórcio. Estima-se que a atriz gastou mais de US$ 10 milhões apenas em questões jurídicas relacionadas à separação.

