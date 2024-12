A- A+

Polêmica Produtor diz que pode oferecer US$ 60 milhões para Brad Pitt e Angelina Jolie contracenarem de novo Após o divórcio, Angelina levantou acusações de abuso emocional e violência por parte de Brad Pitt, que nega as acusações

Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie formaram um dos casais mais icônicos de Hollywood durante quase duas décadas.

Um divórcio em 2016, no entanto, separou ambos e pôs fim à possibilidade de um reencontro entre os protagonistas de Sr. & Sra. Smith na telona. Ao menos, era isso que se pensava.

O produtor cinematográfico Danny Rossner, conhecido por produzir filmes B em Hollywood, deseja escalar o antigo casal em um mesmo longa e, para isso, está disposto a gastar o valor de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 362 milhões) para tê-los atuando juntos novamente.

A informação foi revelada ao site Page Six na última terça-feira (10).



Ainda de acordo com Rossner, a obra seria o projeto definitivo de sua vida e contaria a história de um romance durante a Segunda Guerra Mundial entre um dono de hotel, interpretado por Pitt, e sua amante, interpretada por Angelina.



"Brad Pitt cobra entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões (entre R$ 120 e R$ 151 milhões) [por filme] e Angelina Jolie está na faixa dos US$ 15 milhões (cerca de R$ 90 milhões)" disse Rossner.

"Se um cessar-fogo entre Israel e Líbano foi possível, eles podem deixar suas diferenças de lado e se reunir para fazer este filme," afirmou.



Se o dinheiro oferecido pelo produtor é alto, há um grande fator que deve impedir a realização do longa com o elenco desejado: o divórcio entre os dois atores não foi nem um pouco amigável.

Apesar do processo de separação ter se iniciado em 2016, os dois continuam a brigar na Justiça norte-americana até hoje.



Os seis filhos do casal ficaram do lado da mãe durante toda a disputa, com alguns deles se recusando a utilizar o sobrenome Pitt desde então.

Ainda nos processos, Angelina acusa seu ex-marido de abuso emocional e agressão física enquanto eles estavam juntos. O ator nega as acusações.

Veja também

Exposição Nova exposição no Instituto Ricardo Brennad exibe obras de José Pancetti, a partir desta quarta (11)