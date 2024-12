A- A+

CELEBRIDADES Brad Pitt se muda para mansão de R$ 30 milhões com nova namorada, e é 'vizinho' de Angelina Jolie Imóvel está localizada em um dos bairros mais seguros e privados de Los Angeles, onde também mora a ex-mulher do ator

Diante do cerco dos paparazzi e de seu novo relacionamento, Brad Pitt escolheu uma casa que lhe proporcione tranquilidade e privacidade. Ao lado de Inés de Ramón, sua atual namorada, o ator se mudou para uma mansão milionária em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um dos bairros mais privados da região, onde também mora sua ex, Angelina Jolie.

Avaliado em pouco mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões), o imóvel é o local que o ator e sua companheira escolheram para viver o relacionamento que vem se consolidando.

Construída na década de 60, a casa onde mora o casal foi projetada por um dos melhores arquitetos da época.





A mansão se destaca por estar localizada em um dos bairros mais seguros e privados de Los Angeles. Academia, sauna própria, piscina, ampla sala de jantar, sala de cinema são algumas das comodidades da mansão.

'Super felizes'

Uma fonte próxima ao ator Brad Pitt e à sua namorada, a designer de joias Ines de Ramon, revelou à revista "People" que o casal está "incrivelmente feliz”. "Eles torcem muito um pelo outro", afirmou. O casal namora desde 2022. Em fevereiro, foram morar juntos.

Enquanto Pitt continua a filmar um filme sobre a Fórmula 1, no México, eles encontraram uma dinâmica própria para lidar com a distância. “Ela o apoia totalmente e sabe o quão importante este projeto é para ele”, disse o informante. "Ines tem um forte senso de independência e gosta de estar com os amigos, em Los Angeles. Ela está usando esse tempo para recarregar as energias”, emendou, acrescentando que Pitt “gosta de sua independência”. Enquanto isso, “ela adora como ele é motivado”.

Ines de Ramon foi casada com o ator Paul Wesley entre 2019 e 2022. Ela e Pitt começaram a namorar em 2022, logo após o seu divórcio. Já Pitt conheceu Angelina Jolie no set de filmagens do filme "Sr. & Sra. Smith" em 2005, quando ainda era casado com Jennifer Aniston. Eles ficaram juntos até 2016. Angelina é mãe de seus seis filhos. Os famosos enfrentaram um longo processo judicial pela separação, que envolveu acusações de violência contra o ator.

