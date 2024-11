A- A+

HOLLYWOOD Especialista em coméstica cita 5 procedimentos estéticos que podem ter sido usados em Brad Pitt Lifting de pálpebras e enxerto de gordura estão entre as apostas do especialista

O rosto de Brad Pitt está mais novo e ele seria o verdadeiro “Curioso Caso de Benjamin Button (em referência ao filme que fez em 2008)? Pelo menos é o que as pessoas estão falando após o ator aparecer com a face mais nova em um tapete vermelho recentemente lançando seu novo filme, Wolfs, ao lado de George Clooney.

Jonny Betteridg, um especialista em cosmética no Reino Unido, destaca uma série de procedimentos que o ator, que tem 60 anos, pode ter feito para a transformação radical e parecer mais jovem. Segundo o especialista, ele deve ter feito a blefaroplastia, também conhecida como lifting de pálpebras.

Este procedimento remove o excesso de pele das pálpebras para reduzir os sinais de envelhecimento. O ator pode ter feito na parte inferior do rosto de uma maneira mais sutil, o que explica a aparência natural.

Embora uma blefaroplastia completa altere tanto as pálpebras superiores quanto as inferiores, Betteridge afirma que os homens precisam ter cuidado ao alterar a pálpebra superior, pois isso pode ter resultados indesejados.

"Em pacientes do sexo masculino, o procedimento pode feminilizar o rosto e indicar que eles fizeram algum trabalho", afirma o profissional.

Betteridge ainda afirma que Pitt talvez tenha feito enxerto de gordura no rosto (quando a gordura é retirada de outras partes do corpo e introduzida na face), combinada com lifting facial e de pescoço.



O especialista também sugeriu que Pitt colocasse facetas — lâminas de porcelana feitas sob medida que são coladas na parte frontal dos dentes para melhorar sua aparência.

"As mudanças na área do maxilar e do pescoço são realmente impressionantes e criam uma aparência mais definida e estruturada. Pitt é um ótimo exemplo de um homem que passou por cirurgia plástica porque ainda mantém suas características faciais, mas parece mais renovado", explicou.

Vale ressaltar que o ator não confirmou ou revelou que fez nenhum procedimento estético ou cirurgia em seu rosto. Fontes próximas ao artista, inclusive, desmentiram as teorias de que ele fez um lifting facial.

Em entrevistas anteriores, Pitt costuma ter uma postura mais relaxada em relação ao envelhecimento dizendo que é um processo natural do corpo humano.

"Eu cresci com uma mentalidade caipira, do tipo, uso sabonete uma vez por dia e depois sigo em frente. E eu acho que estamos aprendendo que se nos amarmos, se nos tratarmos um pouco melhor, então há benefícios duradouros nisso. Então, envelheça saudável, envelheça de forma saudável. “Você fica mais velho, fica mais irritado e o conforto se torna mais importante. Acho que é simples assim”, disse o ator em entrevista à revista Esquire.

