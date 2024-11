A- A+

crise Angelina Jolie enfrenta crise financeira após divórcio conturbado com Brad Pitt; entenda Disputas na Justiça incluem uma vinícola no sul da França, um dos principais ativos do ex-casal, e que é avaliada em milhões de dólares

Uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood, Angelina Jolie vem enfrentando uma grave crise financeira desde que se separou, em 2016, do ator Brad Pitt.

De acordo com informações do site americano "Radar on-line", a atriz de 49 anos lida, nos últimos anos, com dificuldades relacionadas a altos custos legais exigidos pelo conturbado divórcio, despesas de manutenção de uma luxuosa propriedade em Los Angeles e gastos associados à criação dos seis filhos.

Ao "Radar on-line", veículo especializado na cobertura do universo de celebridades, pessoas próximas a Angelina Jolie contam que a artista está "sentindo o peso" das finanças após anos de batalhas judiciais envolvendo a partilha de bens com Brad Pitt e a guarda dos filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

As disputas incluem a emblemática vinícola Château Miraval, no sul da França, um dos principais ativos do ex-casal, avaliada em milhões de dólares.



Custos elevados e prioridades familiares

A mansão onde Angelina Jolie mora atualmente, em Los Angeles, nos EUA — e que foi comprada em 2017 por cerca de US$ 25 milhões (algo equivalente a R$ 125 milhões) — é um dos bens que mais pressionam suas finanças.

A manutenção do imóvel é altíssima. Além disso, a atriz arca com os custos de educação e segurança privada para os filhos, que frequentam escolas de elite e têm uma rotina que inclui viagens e atividades exclusivas.

As fontes relataram ao "Radar on-line" que Angelina, apesar de acumular uma fortuna considerável, sente os efeitos dos altos custos, especialmente aqueles relacionados aos honorários advocatícios do divórcio.

Estima-se que a atriz tenha gasto mais de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) apenas em questões legais relacionadas à separação.

