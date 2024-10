Angelina Jolie vai vender sua Ferrari GT 250 em leilão em Paris

A- A+

Uma Ferrari antiga de propriedade de Angelina Jolie será oferecida na “Venda Excepcional” daChristie's em 20 de novembro, em Paris. O carro estará exposto ao público nos dias 14, 16 e 20 de novembro no showroom da casa de leilões.

Jolie é a atual proprietária da Ferrari 250 GT de 1958 com carroceria da Pininfarina SpA, confirmou a Christie's. O cupê preto com rodas de raios de arame é o 11º dos 353 exemplares desse tipo construídos de 1955 a 1960, de acordo com o catálogo de vendas.

No entanto, muitos detalhes sobre o leilão ainda não estão claros, incluindo informações básicas sobre sua procedência, condição mecânica e quantos componentes são originais do veículo.

Apresentada pela primeira vez no Salão do Automóvel de Paris de 1958, a linha de modelos cupê Ferrari 250 GT oferecia um motor de 12 cilindros e 240 cavalos de potência com carburadores Weber avançados e altamente desejados.

O esportivo de duas portas substituiu os coupés Boano e Ellena da Ferrari e destacou os novos recursos da casa de design Pininfarina, que havia inaugurado recentemente sua fábrica em Grugliasco, Itália, e estava pronta para implementar uma produção de maior volume.

Em uma ligação telefônica e uma troca de e-mails, um porta-voz da Christie's confirmou que o carro mantém seu motor original, mas “provavelmente” foi repintado em 1978, deixando de ser branco e azul; o interior preto original foi alterado para vermelho. O odômetro registra 64.244 milhas, embora não esteja claro se essas milhas são originais.

A Christie's se recusou a dizer há quanto tempo a atriz era proprietária do carro ou se já o havia usado. A casa de leilões espera que seu valor varie de € 600.000 (cerca de R$ 3,5 milhões) a € 800.000 (cerca de R$ 4,8 milhões).

Os valores médios dos modelos Ferrari 250 GT de 1958 caíram no ano passado, de US$ 525.000 por um exemplar em boas condições em outubro de 2023 para US$ 410.000 pelo mesmo exemplar hoje, de acordo com a Hagerty. A queda de preço reflete o esfriamento do mercado de carros de coleção em geral. Os resultados dos leilões das vendas de agosto em Monterey caíram 8% em relação a 2023.

A oferta vem após a notícia da aquisição iminente pela Christie's da proeminente casa de leilões automotivos Gooding & Co., uma compra destinada a ajudar a diversificar as seleções da Christie's à medida que o mercado de arte enfraquece.

A empresa saiu do segmento de leilões de carros em 2007, mas, em alguns momentos, ainda vendeu veículos como parte de coleções específicas. Durante uma venda beneficente em 2022, ela vendeu um Aston Martin DB5 do filme de James Bond No Time to Die por mais de US$ 3 milhões.

Gooding não esteve envolvido na venda da Ferrari 250 GT, confirmou o porta-voz da Christie's. A pessoa se recusou a fornecer detalhes adicionais sobre sua aquisição ou processo de verificação.

