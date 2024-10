A- A+

Negócios Durante visita da rainha da Dinamarca, Novo Nordisk anuncia investimento de R$ 864 milhões no Brasil Unidade mineira de Montes Claros, que produz insulina com água de chuva purificada, será modernizada

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante de insulina e medicamentos como Ozempic e do Wegovy, anunciou nesta sexta investimentos de R$ 864 milhões no país. Os recursos serão aplicados este ano e em 2025 na unidade fabril de Montes Claros, cidade no norte de Minas Gerais, e têm como objetivo modernização, melhoria de processos de produção, além de expansão de projetos de sustentabilidade.

O anúncio do investimento acontece durante a visita da rainha Mary da Dinamarca ao Brasil para fortalecer a colaboração com o Brasil nas áreas de biodiversidade, mudança climática e combate à violência de gênero. Mary, que é mulher do rei Frederik 10º, que assumiu o trono em janeiro deste ano, esteve com o presidente Lula nesta sexta em Brasília. A viagem da rainha termina neste sábado.

Na fábrica de Montes Claros, única no país e que foi inagurada em 2007, são produzidos diferentes tipos de insulina. O processo engloba desde a recepção do IFA (ingrediente farmacêutico ativo), todas as etapas de fabricação até o engarrafamento, embalagem e envio para centros de distribuição e varejistas em todo o Brasil. A tem escritório em São Paulo e dois centros de distribuição no Paraná.

No capítulo da sustentabilidade, o investimento será direcionado para atualização da frota de veículos elétricos, melhoria do uso da água de chuva, desde a coleta até o tratamento, e a criação de um centro de triagem e separação de resíduos para o processo de reciclagem.

Insulina fabricada com água de chuva

A fábrica mineira da companhia já é reconhecida como uma das mais sustentáveis da Novo Nordisk no mundo, produzindo insulina com água da chuva purificada, armazenada em um reservatório, num processo que reduz o impacto ambiental na região.

A unidade não envia resíduos para aterros ou incineração e estimula a reciclagem, como a compostagem orgânicos e a transformação de componentes plásticos e de vidro em novos materiais utilizados na fábrica.

A energia usada na unidade já vem de fontes sustentáveis. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria de R$245 milhões com a Elétron Energy para a construção de um parque solar que gerará 100% da energia consumida. O projeto terá capacidade para gerar 90 megawatts-hora (MWh) e deve começar a operar no início de 2025.

As insulinas exportadas do Brasil pela Novo Nordisk equivalem a 25% de todas as exportações farmacêuticas nacionais, com impacto positivo na balança comercial, diz a empresa em nota. A unidade mineira da farmacêutica em Montes Claros é uma das principais fornecedoras de insulinas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Com esses investimentos, reforçamos a importância de Minas e do Brasil na nossa cadeia de produção global. Também é uma uma oportunidade de gerar impacto positivo para a cidade de Montes Claros e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região," diz em nota o vice-presidente corporativo da unidade, Reinaldo Costa.

Veja também

eleições Saiba o que pode acontecer com voto em político com a candidatura indeferida, como Rodrigo Amorim