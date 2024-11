De Angelina Jolie a Nicole Kidman, conheça as atrizes que podem "roubar" o Oscar de Fernanda Torres

A- A+

Há 25 anos, Fernanda Montenegro se tornou a primeira latino-americana a receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Agora, o Brasil volta sua torcida para a filha, Fernanda Torres.

Fernandinha é estrela de "Ainda estou aqui", filme de Walter Salles escolhido como representante brasileiro na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. A boa recepção do longa, no entanto, tem feito com que seja cotado em outras categorias pela imprensa especializada. E o nome de Fernanda vem aparecendo com destaque nas apostas para melhor atriz.





Apesar da torcida e engajamento dos cinéfilos brasileiros, é importante lembrar que o Oscar é uma premiação que celebra, essencialmente, o cinema hollywoodiano, então uma indicação já seria um prêmio para a atriz brasileira, como ela vem destacando em entrevistas.

Separamos abaixo as principais "adversárias" de Fernanda Torres na corrida pelo Oscar de melhor atriz em 2025.

Mikey Madison ("Anora")

Mikey Madison em cena de "Anora" — Foto: Divulgação



O filme de Sean Baker é uma das sensações do ano. Conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes e vem sendo apontado como forte concorrente ao Oscar. A jovem Mikey Madison, de 25 anos, é tratada como figurinha certa dentre as indicadas.

Angelina Jolie ("Maria Callas")

Angelina Jolie em 'Maria' — Foto: Divulgação



Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Garota, interrompida", Angelina Jolie vai em busca da segunda estatueta pelo trabalho em "Maria Callas", agora na categoria principal. Apesar da recepção dividida do longa, o trabalho de Jolie parece uma unanimidade na imprensa americana.

Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez")

Vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes (prêmio dividido com as colegas de elenco Zoe Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz), Karla Sofía Gascón entrega uma atuação memorável em outro longa da temporada, apontado como principal ameaça a "Ainda estou aqui" na categoria de filme internacional. Se indicada, Karla Sofía Gascón fará história como a primeira atriz trans indicada a melhor atriz.





'Emilia Pérez’. A atriz trans Karla Sofía Gascón foi premiada em Cannes pelo filme sobre um chefão do tráfico que quer mudar de sexo — Foto: Divulgação

Nicole Kidman ("Babygirl")



Em “Babygirl”, Nicole Kidman vive relacionamento sadomasoquista com seu estagiário (Harris Dickinson) — Foto: Divulgação/Niko Tavernise



Vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, Nicole Kidman superou Fernanda Torres no evento italiano. A atriz já conta com cinco indicações ao Oscar e venceu uma estatueta pelo trabalho em "As horas".

Cynthia Erivo ("Wicked")

Cynthia Erivo e Ariana Grande são as bruxas Elphaba e Glinda em "Wicked" — Foto: Divulgação



O trabalho de Cynthia Erivo como Elphaba em "Wicked" vem arrancando elogios na imprensa, com alguns comentários inclusive apontando para fortes chances no Oscar.

Demi Moore ("A substância")



Demi Moore é a protagonista de "A substância" — Foto: Divulgação



O trabalho de Demi Moore em "A substância" é um dos mais elogiados da temporada e pode ser consagrado no Oscar 2025.

Tilda Swinton ("O quarto ao lado")

Tilda Swinton e Julianne Moore em cena de "O quarto ao lado" — Foto: El Deseo / Iglesias Más



Estrela de "O quarto ao lado", de Pedro Almodóvar, Tilda Swinton também está na corrida pelo Oscar de melhor atriz.

Saoirse Ronan ("The Outrun")



Saoirse Ronan em "The Outrun" — Foto: Divulgação



Com 30 anos e quatro indicações ao Oscar, Saoirse Ronan tem colecionado elogios e pode receber a quinta pelo trabalho em "The Outrun".

O Oscar 2025 acontece no dia 2 de março.

