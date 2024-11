A- A+

Fernanda Torres Brasileiros "invadem" perfil da Academia após post com foto de Fernanda Torres: "entrega o Oscar" Atriz pode repetir o feito da mãe pelo trabalho em 'Ainda estou aqui', de Walter Salles

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood compartilhou um post em suas redes sociais com uma foto da atriz Fernanda Torres.

A brasileira compareceu neste domingo (17) à premiação do Governors Awards, evento anual que entrega os Oscars honorários.

Torres está em Los Angeles trabalhando na promoção internacional de "Ainda estou aqui", drama de Walter Salles escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional.

Colecionando elogios desde sua estreia no Festival de Veneza, o longa vem sendo cotado para outras categorias na premiação, incluindo melhor atriz para Torres. Se indicada, a atriz repetirá o feito de sua mãe, indicada pelo trabalho em "Central do Brasil", também de Salles.

Após a publicação, as redes da organização responsável pelo Oscar foram tomadas por brasileiros. Em poucos minutos, a foto de Torres já contava com mais de 20 mil likes e 3,5 mil comentários. Posts semelhantes, com estrelas como Andrew Garfield, Daniel Craig e Margaret Qualley, em comparação, apresentavam números muito inferiores, na casa das dezenas.

A foto animou os brasileiros, muitos tratando Torres por "mãe" e outros avisando: "Mother is mothering".

Muitos comentários lembravam da indicação de Fernandona. Enquanto uns diziam que Fernandinha estaria chegando para vingar a mãe, outros apontavam: "herdeira da nação".

Enquanto um seguidor brincava que a Academia não estaria pronta para uma campanha on-line do Brasil, muitos só ordenaram: "entrega o Oscar".

