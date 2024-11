Fernanda Torres fala sobre orgulho de ter vingado para as novas gerações em forma de meme; entenda

A- A+

Se a internet já estava lotada de memes hilários protagonizados por Fernanda Torres, o buzz em torno "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles protagonizado por ela e que vai representar o Brasil no Oscar, fez com que as redes ficassem inundadas de vídeos divertidos da atriz.

A intérprete da Vani, de "Os Normais", e da Fátima, de "Tapas & Beijos", pipoca nas telas com cenas engraçadas e também com entrevistas resgatadas de diferentes fase de sua vida.



Uma entrevista no "Que história é essa Porchat?", quando explica que sua participação para lá de animada no programa de Serginho Groisman rendeu comentários de que estava "totalmente drogada" são algumas das passagens que viralizaram.



Em entrevista ao GLOBO, Fernanda Torres contou como tem sido se rever em tantas épocas e situações da sua vida profissional e pessoal.

- Não dá para acreditar. Outro dia, mostrei para a galera que está lançando o filme aqui fora, eu dançando "Eguinha pocotó" para o Selton (numa cena de "Os Normais"). É um meme maravilhoso que diz: "Esses são os nossos representantes do Oscar". Eles não acreditavam, não tinham ideia do que era. Vi um outro em que falo para o Jô Soares como escovo os dentes.



A atriz define meme e figurinhas como "uma coisa extraordinária"

- É uma linguagem de comunicação superior. Sou muito orgulhosa de ter vingado para as novas gerações em forma de meme. Figurinha, então, é o auge. Tenho muito apreço por quem me dá uma figurinha boa. Aquilo diz tudo.

Fernanda também comentou sobre uma entrevista dada a Bruna Lombardi, em que a apresentadora pergunta sobre seu maior medo na vida:

- Ele permanece. Acho que isso é para sempre, e que vai ficando cada vez mais forte. Envelhecer, não importa a idade, é quando você perde o interesse pela vida, quando acha que não tem mais saída, não tem mais interesse. Continuo batalhando forte para não perder. Se perde, é pior.

