A- A+

CULINÁRIA Bruno Mars cai no torresmo e no feijão tropeiro em Belo Horizonte Astro americano experimentou iguarias da cozinha local em bar na capital, a dias de seu último show da turnê brasileira, terça-feira, no Mineirão

Chamado pelos brasileiros de Bruninho, tal a sua identificação com o país, o astro americano Bruno Mars caiu na boemia de Belo Horizonte na noite de sábado.

Publicações de fãs nas redes sociais mostram o cantor em visita ao do Tizé Bar e Butequim, localizado na rua Curitiba, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da cidade. Ele se na terça-feira (5), no Estádio Mineirão.

Tietado pelo público (e retribuindo com carinho as abordagens), Bruno aproveitou a passagem pelo bar para experimentar iguarias mineiras.

Em entrevista à TV Record, um dos gerentes do bar, Bernardino de Sá, revelou que o cantor comeu torresmo, feijão tropeiro, queijo coalho com melaço de limão capeta e pediu cerveja.

A banda e o irmão de Bruno já estavam no bar, mas ele chegou mais tarde e ficou em uma mesa reservada, sem muito contato com o público.

Mariana Ozanan, uma das fãs que estavam no bar e filmou o artista, disse que ele não tirou fotos, “mas estava super bem-humorado, rindo bastante e na hora de sair falou com todo mundo, acenou etc”.

Bruno chegou a BH neste sábado (e se hospedou em um hotel no bairro de Lourdes), com a missão de realizar terça no Mineirão o último show da extensa turnê brasileira. Ele já fez 13 shows, sendo seis no Estádio Morumbi, em São Paulo, três no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, dois na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, dois no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Veja também

TV Raul Gil explica por que disse que fez ''último programa'' no SBT e descarta aposentadoria