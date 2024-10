Deputado quer tornar Bruno Mars cidadão honorário do Brasil

A- A+

O deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF) quer conceder o título de cidadão honorário do Brasil para o cantor Bruno Mars. Na proposta apresentada pelo parlamentar na última semana, o político justifica a honraria pelo "profundo carinho que o artista nutre por nossa cultura", diz que ela pode e sugere que o documento seja entregue em uma sessão solene na Câmara dos Deputados.

"Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. Sua música transcende fronteiras e nos conecta com o mundo, fortalecendo a identidade nacional", alegou o deputado na documento.

No texto do projeto de Resolução, Veras lembra ainda que Bruno Mars fez um show para arregaçar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que assolaram o estado em maio.



Ele ainda chama o artista por seu nome na certidão, Peter Gene Hernandez, que muitos não conhecerem, e disse que o título pode ainda "fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos".

"Em suas apresentações, o cantor não poupou esforços para demonstrar seu amor pelo Brasil, incorporando elementos da nossa cultura em suas performances e interagindo com os fãs de forma calorosa e autêntica. É inegável o impacto positivo que Bruno Mars teve em nosso país, e a concessão da cidadania honorária é uma forma de agradecer por sua contribuição e fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos", afirmou o deputado.

