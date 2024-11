A- A+

ENEM Saiba quem é Débora Aladim, youtuber que viraliza nas redes por causa do Enem A influencer já chegou à marca de quase 4 milhões de inscritos no Youtube

Neste último domingo (3), aconteceu o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem). A prova é sempre muito repercutida nas redes sociais, e a youtuber Débora Aladim é conhecida por promover esse debate anualmente.

Fazendo comentários acerca das temáticas das provas e redação, Débora está entre os Trending Topics do X, principalmente devido à análise dela sobre o primeiro dia de provas, que contou com os assuntos de Linguagens, Ciências Humanas e a redação dissertativa-argumentativa, com o tema de "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Aladim produz conteúdos para o Youtube desde 2013.

Voltando seus vídeos para assuntos educativos, ela oferece revisões de assuntos para os vestibulares, além dos famosos vídeos de análise das provas do Enem.

Atualmente professora, Débora já atingiu a marca de quase 4 milhões de inscritos em seu canal, além de 1,5 milhões de seguidores em sua conta do Instagram.

Débora com sua coleção de blusas com temática de mulheres na ciência. Foto: redes sociais/Reprodução

Seu último projeto foi o curso sobre “História do Brasil”, onde oferece uma grande revisão do assunto em 24 aulas, com apostilas e exercícios exclusivos.

Além disso, é embaixadora de marcas como Bic e Samsung Brasil.

Mas, afinal, o que Débora achou do primeiro dia de Enem?

Publicada ainda no domingo, dia da prova, Débora Aladim compartilhou sua opinião acerca do Exame em um vídeo de 9 minutos.

De acordo com a influencer, este é a 10º Enem que comenta em sua plataforma.

No vídeo, xpressou satisfação diante do tema da redação, pontuando a importância do debate que ele levanta.

Confira aqui o vídeo completo sobre o ENEM 2024



