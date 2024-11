A- A+

ENEM 2024 Tema da redação do Enem 2024 é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" Participantes de todo o Brasil realizam a prova neste domingo (3)

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, segundo informou o ministro da Educação, Camilo Santana. A redação faz parte do primeiro dia do exame.

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024

Participantes de todo o Brasil realizam a prova neste domingo (3) — os candidatos também respondem a 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia) e outras 45 questões de Linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação).

A redação, segundo o edital do Enem 2024, deve ter entre sete e 30 linhas. As provas começaram às 13h30 e seguem até 19h, na aplicação regular. O texto da redação deve ser uma dissertação, e o candidato do Enem precisa defender um ponto de vista.

No ano passado, a redação do Enem teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Redação do Enem: confira o tema da prova em outros anos

Enem 2022 - "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

Enem 2021 - "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

Enem 2020 - "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", na versão impressa; e "O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil", na digital.

Enem 2019 - "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

Enem 2018 - "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

Enem 2017 - "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

Enem 2016 - "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”

Enem 2015 - "A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira"

Enem 2014 - "Publicidade infantil em questão no Brasil"

