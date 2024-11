A- A+

Famosos James Van Der Beek, estrela de "Dawson's Creek", revela estar com câncer colorretal 'Estou bem e me sentindo forte', disse o ator americano

James Van Der Beek, estrela do drama adolescente "Dawson's Creek" nos anos 1990, revelou neste domingo que foi diagnosticado com câncer colorretal.

"Estava lidando com isso de forma privada até agora, fazendo tratamento e melhorando minha saúde geral com mais foco do que nunca", disse Van Der Beek, de 47 anos, em duas redes sociais. "Estou bem e me sentindo forte."

A publicação não especificou o tipo de câncer, mas em uma entrevista à People Magazine, ele disse que tinha câncer colorretal, que se desenvolve no tecido do cólon ou reto. Cerca de 1 em cada 23 homens é diagnosticado com câncer colorretal durante a vida, de acordo com a American Cancer Society. As mulheres têm uma taxa de risco semelhante.

Van Der Beek ganhou fama interpretando Dawson Leery, o personagem titular em "Dawson's Creek", o drama adolescente que foi ao ar de 1998 a 2003. Ainda este ano, ele deve aparecer em "The Real Full Monty", um especial de televisão no qual um grupo de celebridades masculinas se despirá para conscientizar sobre os testes e pesquisas sobre câncer de próstata, testicular e colorretal.

