Câncer de intestino: os sintomas da doença do pianista Arthur Moreira Lima, que morreu nesta quarta A condição se trata de tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto

O pianista Arthur Moreira Lima, de 84 anos, morreu nesta quarta-feira (31) em Florianópolis (SC), onde residia desde 1993. De acordo com informações divulgadas por familiares, o músico lutava contra um câncer de intestino há cerca de um ano.

O que é o câncer de intestino?

O câncer de intestino se trata de tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto (15-12cm finais do intestino, imediatamente antes do ânus). Também é chamado de câncer do cólon e reto ou colorretal.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a maior parte desses tumores começam como lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença são a faixa etária acima dos 50 anos, histórico familiar de câncer no intestino grosso e histórico pessoal de pólipos (crescimento de tecido anormal em uma membrana mucosa) no intestino, alimentação pobre em fibras, vício em cigarro e bebidas alcoólicas.





Sintomas frequentes

Os principais sintomas, confirme indica a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, são:

Mudanças no hábito intestinal (diarréia ou prisão de ventre),

Sangue nas fezes,

Vontade frequente de ir ao banheiro, com sensação de evacuação incompleta,

Dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas,

Perda de peso sem razão aparente, e

Sensação constante de cansaço e fraqueza.

