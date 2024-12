Maíra Cardi compra mansão de Neymar em São Paulo; veja vídeo

A- A+

Maíra Cardi comprou uma mansão que pertencia a Neymar. O imóvel fica em Alphaville, região nobre de São Paulo. O valor da transação não foi revelado, mas em 2020, segundo o Extra, o ex-jogador do Santos pagou R$ 20 milhões pela casa que tem 1500 metros quadrados e 20 vagas de garagem.

"Era de um arquiteto chique que eu não sei falar o nome, o Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar", disse a influenciadora em vídeo postado nas redes sociais. No registro, compartilhado pelo corretor imobiliário responsável pela transação, Maíra aparece contando tudo o que pretende fazer na obra que vai iniciar no imóvel.

"São 40 quartos, 20 de homem e 20 de mulher, não precisa disso tudo, né?", diz a ex-BBB. Ela vai mostrando, cômodo por cômodo, suas intenções. "Onde era um salão de festas, vamos fazer uma academia e uma brinquedoteca", afirma.

