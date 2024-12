Adolescente escreve bilhete para vizinha, e homem é preso por manter esposa e filhas dela em cárcere

A- A+

"Tia, me ajuda. Mainha 'tá' apanhando muito. Tira a gente daqui". Esse foi o pedido de socorro enviado em um bilhete por uma adolescente de 12 anos a uma vizinha, que acionou a polícia.

O caso aconteceu no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, e resultou na prisão do homem, de 24 anos, por agredir a mãe da menina, de 30.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher e as filhas dela eram mantidas em cárcere privado no interior da residência pelo homem. As vítimas ficaram três dias proibidas de sair do local.

O homem foi autuado por lesão corporal por violência doméstica, cárcere privado, tráfico de drogas, e ameaça por violência doméstica. O caso foi registrado pela corporação por meio da 1ª Delegacia de Polícia da Mulher.

No bilhete, a menina também citava que estava passando fome. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida.

A Polícia Militar afirmou que ela estava "bastante machucada" e foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, também na Zona Oeste da capital pernambucana, de onde foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Uma arma branca que teria sido usada contra a mulher foi apreendida por policiais militares do 12º Batalhão, que atenderam a ocorrência.

Os policiais ainda encontraram e também apreenderam 130g de crack em pedras, uma porção de cerca de 45 gramas de pó branco análogo à cocaína, maconha e uma balança de precisão.

O suspeito, que foi levado inicialmente ao Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Zona Oeste do Recife, com a mão machucada, foi encaminhado posteriormente à audiência de custódia, na qual ficará à disposição da Justiça.

