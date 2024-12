A- A+

ALERTA Armas de gel: Paulista sanciona lei que proíbe fabricação, distribuição e venda na cidade Fundação Altino Ventura (FAV) contabiliza 64 casos de pacientes atendido com lesões nos olhos em apenas 11 dias

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), sancionou lei que proíbe a fabricação, distribuição e comercialização de armas de gel no município.

As "gel blasters", como também são conhecidas, viraram febre em várias cidades brasileiras, especialmente entre adolescentes e jovens. Na internet e em feiras populares, esses equipamentos podem ser comprados por valores entre R$ 50 e R$ 200.

O projeto de lei de autoria do vereador Eudes Farias foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito de Paulista, Yves Ribeiro, na terça-feira (10). A lei foi publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial do município.

A nova lei indica que estabelecimentos da cidade que comercializarem essas armas estarão sujeitos à sanção, suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias e até multas e o encerramento das atividades.

"Nosso projeto de lei foi motivado pelo clima de insegurança que a população estava sentindo, com indivíduos usando balaclavas e verdadeiras guerras sendo travadas nas ruas. Há casos também de ferimentos e até risco de perda da visão", justificou o vereador Eudes Farias.

O uso das armas de gel vem despertando alertas das autoridades. Esta semana, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) informou que mais de 100 ocorrências já foram notificadas na Região Metropolitana do Recife, nos últimos 21 dias.

O delegado da Polícia Civil de Pernambuco Mário Melo explicou na ocasião que o uso das armas de gel ainda não pode ser considerado crime por não haver uma regulamentação vigente.

"Nós temos regulamentações para o paintball e o airsoft, práticas recreativas praticadas por adultos e autorizados pelos pais, quando menores de idade. A arma de gel, por ser uma novidade, as regulamentações ainda não acompanharam, então só o fato de portar, comprar ou vender, ainda não é crime", afirmou.

Para Yves Ribeiro, a sanção da lei teve caráter preventivo. "Temos que cortar o mal pela raiz para evitarmos que aconteça algo pior. Já há casos de acidentes com armas de bola de gel, daí a importância da lei", disse. A Polícia Militar promoverá ações de conscientização em escolas sobre o assunto.

O texto da lei cita ainda que a Prefeitura de Paulista irá fazer "ampla campanha educativa nos meios de comunicação para esclarecer os deveres, proibições e sanções impostas por lei".



Alerta: 64 casos em 11 dias na FAV

A Fundação Altino Ventura (FAV) já notificou 64 casos de incidentes relacionados a traumas oculares por causa do uso das armas de gel entre 30 de novembro e a manhã desta quarta-feira (11). Balanço anterior, divulgado na última quarta-feira (4), indicava 17 ocorrências.

Os impactos das "guerras" de armas de gel chamam atenção da FAV por causa dos riscos à saúde ocular. As balas de gel são feitas de um polímero superabsorvente e podem atingir alta velocidade e causar lesões graves ao atingir os olhos.

Entre os danos mais comuns estão sangramento ocular, inflamação conjuntival e uveíte, uma inflamação interna do olho que pode evoluir para complicações severas, como descolamento de retina e até cegueira irreversível.

“A maioria dos pacientes são adolescentes que participam de batalhas organizadas ou brincam sem o uso de proteção. As lesões observadas são preocupantes, podendo comprometer a visão e trazer consequências irreversíveis caso não sejam tratadas adequadamente. A falta de regulamentação e o fácil acesso ao produto são fatores que agravam o problema”, alerta a oftalmologista e vice-coordenadora do Departamento de Cirurgia Refrativa da FAV, Camila Moraes.

