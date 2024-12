A- A+

Retrospectiva Spotify 2024 Juliette é a artista mais escutada no Spotify pelos recifenses em 2024 Cantora paraíbana tem cinco das dez músicas mais executadas no Recife neste ano na plataforma

A Retrospectiva Spotify 2024 segue divulgando informações sobre o consumo de áudio na plataforma ao longo do ano. Recentemente, foram reveladas as listas dos artistas, músicas e podcasts mais escutados em cada capital do País.

No Recife, nenhum artista pernambucano aparece no ranking de mais ouvidos. A lista é liderada pela paraibana Juliette, que também está em cinco das dez músicas mais ouvidas na cidade, garantindo as três primeiras posições.

“Péssimo Negócio - Ao Vivo” (Juliette e Maneva), é a faixa mais executada no Recife no Spotify, seguida por “Não Sou De Falar De Amor” (João Gomes e Juliette) e “Alta Estação - Ao Vivo” (Juliette e Xand Avião).



Entre os dez artistas mais escutados, o segundo lugar ficou com Filipe Ret, seguido por Nattan e Matuê. Na lista, o único nome internacional é o da cantora norte-americana Taylor Swift, que conquistou a oitava posição.

A retrospectiva trouxe os podcasts com maior número de ouvintes no Recife. Seguindo a tendência nacional, “Café com Deus Pai” ficou em primeiro lugar. Logo em seguida, aparecem “Não Inviabilize”, “Café da Manhã” e “Podpah”.

Confira os mais ouvidos no Spotify em 2024 no Recife:

Artistas mais escutados

1º Juliette

2º Filipe Ret

3º NATTAN

4° Matuê

5° MC Ryan SP

6° Henrique & Juliano

7° Wesley Safadão

8° Taylor Swift

9° Felipe Amorim

10º MC Cabelinho

Músicas mais escutadas

1º “Péssimo Negócio - Ao Vivo” - Juliette, Maneva

2º “Não Sou De Falar De Amor” - João Gomes, Juliette

3º “Alta Estação - Ao Vivo” - Juliette, Xand Avião

4º “Só não dou meu celular” - Vitor Amaral

5º “Nós Dois Depois” - Dilsinho, Juliette

6º “Dedo do Meio - Ao Vivo” - Murilo Huff

7º “Ninguém Sabe” - Wesley Safadão

8º “Anestesiado - Ao Vivo” - Murilo Huff

9º “Rua - Ao Vivo em Bahamas” - Wesley Safadão

10º “Quase Não Namoro” - Juliette, Marina Sena

Podcasts mais escutados

1º Café Com Deus Pai

2º Não Inviabilize

3º Café da Manhã

4º Podpah

5º Inteligência Ltda.

6º Jota Jota Podcast

7º Psicologia na Prática

8º Bom dia, Obvious

9º O Assunto

10º Flow Podcast

Veja também

AO AR LIVRE Cortejo no Bairro do Recife celebra o Dia do Palhaço, neste domingo (15)