A- A+

Artes visuais Irma Brown retorna a Pernambuco com a exposição "Abre Caminho" A obra integra a segunda edição do projeto "Isso Foi Um Estrondo?", que abre nesta quinta-feira (12), às 14h, na histórica Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano

Após uma temporada em Florianópolis, onde concluiu seu mestrado em Artes pela UDESC, a artista multimeios Irma Brown volta a Pernambuco para apresentar a instalação "Abre Caminho".



A obra integra a segunda edição do projeto "Isso Foi Um Estrondo?", que abre nesta quinta-feira (12), às 14h, na histórica Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano.

A mostra é uma das quatro exposições selecionadas pelo Edital – Ocupação das Salas de Exposições, promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A exposição marca o retorno de Irma ao estado com uma reflexão profunda sobre resistência, transformação e memória coletiva. Inspirada na planta Justicia gendarussa Burm — conhecida popularmente como quebra-demanda e vence-tudo — a instalação une espiritualidade, corpo e questões sociais em uma narrativa visual que propõe a desconstrução de barreiras e a construção de novos caminhos.

Uma experiência imersiva

A instalação é composta por uma vídeo-performance e uma peça escultórica central. Na performance, Irma, vestindo uma saia de facões e meia-calça vermelha, gira incessantemente em cenários diversos como praias, desertos e florestas.



Esse movimento contínuo evoca o conceito de “tempo espiralar”, de Leda Maria Martins, sugerindo que o tempo não é linear, mas um ciclo de renovação que conecta passado, presente e futuro.



Já a saia de facas, exposta como uma obra independente, simboliza o corte, a resistência e a força necessária para abrir novos espaços — uma metáfora potente das lutas feministas.

"Minha proposta é refletir sobre as formas como enfrentamos bloqueios e criamos passagens, tanto no cotidiano quanto em processos históricos de resistência", explica Irma.

O contexto do projeto

A exposição faz parte de "Isso Foi Um Estrondo?", que chega à sua segunda edição como um espaço de efervescência cultural no Agreste. Além de "Abre Caminho", o projeto apresenta outras três mostras: "Fundamentos em Ruínas", de Tássio Melo, que explora vestígios temporais; "Desejo na Ponta da Língua", de Lua Lim, uma investigação sobre corpo e sensualidade; e "Coruja: Espreita e Ataque", de Milena Travassos, que simboliza o olhar atento e a ação certeira.

Para Irma, expor no interior de Pernambuco é um momento especial. "Estar na Casa de Câmara e Cadeia, no Brejo da Madre Deus, com sua carga histórica e cultural, traz uma dimensão única à obra. É como se o espaço também estivesse se abrindo para novas interpretações e usos", reflete a artista.

Tradição e contemporaneidade

Localizada a 204 km do Recife, a Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus se consolida como um ponto de encontro entre tradição e contemporaneidade. O projeto "Isso Foi Um Estrondo?" reafirma o potencial do espaço como palco de efusivas discussões culturais, conectando artistas, público e histórias locais em um cenário que une passado e futuro.

A Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus foi construída em 1847 com projeto do engenheiro francês Louis Vauthier, o mesmo responsável pelo projeto do Teatro de Santa Isabel, no Recife. A edificação segue a arquitetura neoclássica da época.

Com abertura marcada para esta quinta-feira, às 14h, a exposição "Abre Caminho" promete ser um dos destaques da temporada cultural no Agreste, convidando o público a repensar as múltiplas dimensões da resistência, da renovação e da potência criativa feminina. Uma obra que não apenas se vê, mas se sente — uma experiência artística que, de fato, é um estrondo.

Sobre a artista

Irma Brown é artista multimeios, curadora e produtora cultural. Pesquisadora e educadora de práticas coletivas e convergências artísticas, desde 2009 atua na Galeria Maumau, espaço autônomo de arte localizado em Recife.



Trabalha em parceria com trabalhadores da cultura criando projetos educacionais e artísticos que potencializam a experimentação e a intersecção de linguagens na construção de redes colaborativas.



Já participou de diversos projetos coletivos, com frequência retomando o corpo como matéria de estudo e criação. Utiliza a fotografia e o vídeo como suporte para muitos de seus trabalhos.



SERVIÇO:

Exposição: Abre Caminho – Irma Brown

Projeto: Isso Foi Um Estrondo? (2ª edição)

Local: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus

Endereço: Praça Bom Conselho, s/n, Centro, Brejo da Madre de Deus – PE

Abertura: 12 de dezembro de 2024

Encerramento: 12 de fevereiro de 2025

Horário de visitação: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Entrada: Gratuita

Veja também

CONDENAÇÃO Alexander Westwood de ''Sex Education'' é condenado por abuso de menores; entenda