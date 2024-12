A- A+

fotojornalismo Exposição World Press Photo 2024 chega à Caixa Cultural Recife Mostra reúne 129 fotografias vencedoras do concurso promovido anualmente pela Fundação World Press Photo, que seleciona trabalhos de destaque no Fotojornalismo e Fotografia Documental

Acaba de aportar na Caixa Cultural Recife a exposição itinerante World Press Photo 2024, que ficará em cartaz no equipamento até o dia 9 de fevereiro de 2025.

A mostra, que já passou por Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), apresenta 129 fotografias vencedoras do tradicional concurso de Fotojornalismo realizado desde 1955, que reconhece trabalhos produzidos em todo o mundo.

A seleção feita pelo júri reúne cliques que lançam nossos olhares a histórias proeminentes que vão além das páginas dos jornais, revistas e registros documentais.

Alguns temas de relevância ganharam destaque na edição de 2024: as guerras na Faixa de Gaza e na Ucrânia, além de assuntos que movimentam a sociedade, como migração, família, demência e meio ambiente.

Seleção

Raphael Dias e Silva é o curador e gerente da exposição.

Quatro fotógrafos brasileiros estão com trabalhos na exposição.

O concurso, promovido pela Fundação Wrold Press Photo, recebeu 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos de 130 países.

Desse total, foram selecionados 24 projetos vencedores e seis menções honrosas, chegando ao número final de 33 fotógrafos de 25 países: Argentina, Austrália, Azerbaijão, Brasil, Canadá, China, República Democrática do Congo, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irã, Japão, Myanmar, Palestina, Peru, Filipinas, África do Sul, Espanha, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela.

Desde 2021, a World Press Photo passou a dividir os trabalhos pelos continentes onde foram produzidos, o que garante uma maior pluralidade de perspectivas e vozes.

Nesta edição, foram premiadas quatro categorias: Individual (fotografias individuais); Reportagem (4-10 fotografias); Projetos de Longo Prazo (24-30 fotografias); e Formato Aberto (projetos fotográficos que utilizam diversas mídias e técnicas narrativas).

Brasil representado

Quatro nomes brasileiros figuram entre as 129 fotografias no World Press Photo 2024:

“Seca na Amazônia”, de Lalo de Almeida, foi premiado na categoria Individual da América do Sul. Ele retrata a realidade de Porto Praia, lar dos povos indígenas Ticuna, Kokama e Mayoruna, que não têm acesso rodoviário e normalmente só é alcançável por via fluvial.

Na seca, os moradores precisam caminhar quilômetros ao longo do leito seco do rio para chegar às suas casas.

“Insurreição”, de Gabriela Biló, foi agraciada com uma menção honrosa. Ela registrou os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, e destaca a importância de defesa dos valores democráticos e a liberdade de imprensa no Brasil e no mundo.

“À Deriva”, dos brasileiros Felipe Dana e Renata Brito, foi premiada na categoria “Formato Aberto”. Eles contam a história de um barco vindo da Mauritânia, cheio de homens mortos, que foi encontrado na costa da ilha caribenha de Tobago.

Ao procurarem respostas sobre quem seriam esses homens e o que faziam ali, os acabaram descobrindo uma história sobre migrantes da África Ocidental que buscam oportunidades na Europa.



Veja também

SHOW Dora Morelenbaum apresenta o show do álbum "Pique" em Olinda nesta quarta (11)