SHOW Dora Morelenbaum apresenta o show do álbum "Pique" em Olinda nesta quarta (11) A jovem cantora e compositora carioca mostra a sua arte além da banda Bala Desejo, com show intimista na Casa Estação da Luz, hoje (11)

Depois do frisson que a banda carioca Bala Desejo provocou, quando, em 2022, lançou o álbum “SIM SIM SIM”, chegou o momento de cada integrante mostrar seus trabalhos individuais.

Uma das cabeças pensantes do grupo, a cantora e compositora Dora Morelenbaum, 28 anos, lançou, em outubro deste ano, o seu primeiro álbum solo, “Pique”, finalizado após a banda anunciar uma parada.

É este novo trabalho que Dora apresenta nesta quarta (11), a partir das 19h, na Casa Estação da Luz, em Olinda. Nesta passagem por Pernambuco, que faz parte da turnê do álbum no Nordeste, ela vem acompanhada do músico Guilherme Lírio (guitarra).

Desde o berço

Dora Morelenbaum praticamente respira música desde que nasceu. Filha do celista e maestro Jacques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum, via e ouvia música dentro de casa cotidianamente.

Na adolescência, se aproximou do violão por influência dos amigos de escola, e, por volta dos 18 anos, compôs sua primeira canção. “Tem um momento que é uma virada de chave para mim, que eu começo a escolher as coisas que eu discernia, aquilo que eu ouvia e consumia”, diz a artista, que, nessa época, ouvia hip hop, música pop, funk dos anos 1970, rock progressivo.

Nasce “Pique”

Antes de formar o Bala Desejo com Julia Mestre, Zé Ibarra e Lucas Nunes, Dora já havia lançado o single “Dó a Dó” (2020) e o EP “Vento de Beirada” (2021). Ela também participou do álbum ‘Meu Coco”, de Caetano Veloso, na música “GalGil”.

Dona de uma voz de delicadeza e limpidez impressionantes, após a trajetória intensa do Bala Desejo – com o álbum “SIM SIM SIM" ganhando Grammy Latino e uma grande demanda de shows no Brasil e no exterior –, Dora se volta à produção de “Pique”.

“‘Pique’ nasceu no meio disso e é um pouco por causa disso, o nome. Ele relata um pouco esse movimento todo que tava acontecendo, que foi o momento da minha carreira mais agitada, cheia de coisa e mais movimentada”, conta a artista.

Dora co-produziu “Pique” com Ana Frango Elétrico. Ela traz ao disco referências de MPB, jazz, R&B, soul. “Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, de realmente construir algo a partir dessa identidade que eu fui formando ao longo dos anos de estudo e pesquisa dentro da música”.

“Meu álbum também contou com a participação e as cabeças de várias outras pessoas, mas, você consegue aprofundar mais uma ideia, um pensamento, um desejo artístico e estético. ‘Pique’ foi um espaço muito interessante para eu descobrir como eu poderia ocupar em criar dentro de um álbum. Então, eu me meti de arranjadora, de cantora, de instrumentista e de produtora… e fiz direção artística também".

Olinda

Depois de conhecer Pernambuco nos shows que fez com o Bala Desejo por aqui (o primeiro, em pleno Carnaval), Dora vem solo pela primeira vez. Em palco, apenas o guitarrista Guilherme Lírio a acompanhará.

“Confesso que eu tô muito animada para ir a Olinda. É a cidade que eu tô mais animada para ir”, revela Dora.

“Foi em Olinda que eu entendi o Carnaval na minha vida. Eu senti em Recife e em Olinda uma valorização muito grande da cultura, da arte, da música, em qualquer lugar que você vai as pessoas falam, entendem, sabem sobre, são interessadas na música que se faz hoje e na música que já se fez, têm referência”.

SERVIÇO

Dora Morelenbaum apresenta “Pique”

Quando: hoje (11), a partir das 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 65, à venda no Sympla

Instagram: @doramorelenbaum / @casaestacaodaluz

