Exposição "Pinturas em Porcelana", na Galeria Raiz, reúne obras de 16 artistas

A exposição “Pinturas em Porcelana”, inaugurada na noite desta quinta-feira (5), na Galeria Raiz, (Rua da Moeda, 71, no Bairro do Recife), em cartaz até domingo (8), reúne a produção de 16 artistas participantes das turmas de formação da artista plástica Vânia Notaro, organizadora da mostra.

A mostra coletiva apresenta um acervo de mais de 400 peças de porcelanas pintadas à mão e estará aberta à visitação do público, das 14h às 18h, também disponíveis para vendas.

“Todas as peças são exclusivas e sempre tem algo diferente. Isso agrega valor à porcelana. Além de ser uma atividade que pode gerar renda, é coletiva, com bastante interação social, recomendada para todas as idades”, conta Notaro.

“A exposição tem temas diversos. São peças produzidas em aula. Eu deixo as alunas muito à vontade para pintar aquilo que elas gostam e o que está no referencial de vida delas”, explica a organizadora da exposição.



Artistas participantes

Participam da mostra as artistas Ângela Souza, Belinha Branco, Cecília Perman, Celina Aguiar, Cláudia Sá Leitão, Goretti Magalhães, Gui Figueiroa, Katia Valença, Maisa Duarte, Maria Helena Collier, Sylvia Wolfenson, Vânia Notaro e Verônica Barbosa.



“Durante o curso, elas chegam meio sem acreditar no que sabem fazer, mas depois aprendem”, detalha a professora de artes. “A gete trabalha o ano inteiro para produzir essas peças, porque sabemos que no final do ano temos nossa exposição. Tudo que é feito aqui é com muito carinho e amor e para ser compartilhado com quem aprecia a arte”, comenta a advogada Maisa Duarte, 67 anos.

“Eu gosto muito de artesanato, de fazer coisas manuais. Eu me desenvolvi muito durante a pandemia e sempre tive a curiosidade de aprender a pintar e apareceu Vânia Notaro na minha vida. Estou realizada em ver minha obra de arte na mesa das pessoas e minha arte espalhada pelo Brasil e pelo mundo, quem sabe”, comemora a agente de viagens Sylvia Wolfenson, 56 anos.

SERVIÇO

Exposição Pinturas em Porcelana - mostra de vidro e cerâmica

Onde: Galeria Raiz - Rua da Moeda, 71, Bairro do Recife - Recife-PE

Visitação: 6 a 8 de dezembro, das 14h às 18h

