Fefa Lins inaugura nova exposição, "Um Plano de Corte", na Torre Malakoff

Nesta quinta (5), o artista Fefa Lins inaugura a sua exposição individual "Um Plano de Corte", na Torre Malakoff, Bairro do Recife. A mostra, realizada pela Amparo 60, cumprirá temporada no equipamento até 28 de fevereiro de 2025.

Em cartaz, um conjunto de seis recentes obras de Fefa, feitas entre 2023 e 2024. São pinturas a óleo, objeto e escultura em fragmentos de paredes demolidas no centro do Recife.

O texto crítico é de Agrippina R. Manhattan, artista visual e pesquisadora de São Gonçalo (RJ).

Ruptura, transição e reconstrução

Nesta mostra, Fefa Lins propõe uma investigação com foco no ato de cortar, seja no sentido literal como no simbólico.



Com inspiração nos planos de corte da arquitetura – que revelam as estruturas internas de edifícios –, o artista explora em suas obras as camadas invisíveis que compõem corpos, espaços e histórias, atravessadas por cortes/descontinuações/quebras/rupturas das mais diversas naturezas.



O corte, na poética que reside nessas obras, é um gesto de revelação, uma forma de desconstrução e reconfiguração que conecta elementos estéticos, políticos e autobiográficos.

Os suportes e superfície das obras são fragmentos de paredes demolidas do Centro do Recife. O material é encontrado e recolhido por Fefa em suas andanças pela região.

Essa série representa uma prática artística inédita na trajetória do artista, que é a utilização/integração de elementos arquitetônicos às suas obras.

"Trabalhar com esses materiais de demolição tem a ver com a arquitetura, que é minha formação. Mas acho que tem também relação com um fascínio que eu sempre tive, desde a infância, com escombros, com materiais, com o trabalho manual, com o uso de ferramentas. Esses trabalhos me deram uma oportunidade para, de certa forma, mexer com isso. Porque eu pego esses escombros e eu esculpo eles, não só me aproprio e pinto em cima”, conta Fefa.

No caso das obras de “Um Plano de Corte”, a memória urbana se funde às narrativas pessoais. A escolha desse material também destaca a relação entre ruínas e desconstrução, tanto no espaço físico quanto nos processos de subjetivação.

As obras apresentadas não apenas refletem os processos pessoais do artista, mas também nos provocam a reconsiderar nossas próprias histórias e os espaços que habitamos.

SERVIÇO

Exposição “Um Plano de Corte”, de Fefa Lins

Com texto crítico de Agrippina R. Manhattan

Quando: abertura nesta quinta (5), às 19h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Visitação: 6 de dezembro de 2024 até 28 de fevereiro de 2025

Horários de visitação: terças a sextas, 10h às 17h; domingos, 14h às 18h

Acesso gratuito



