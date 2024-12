A- A+

Exposição "No Manifesto das Ruas, Sou Meu Carnaval" estica temporada em cartaz Mostra pode ser vivitada na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, até este sábado (7)

A exposição “No Manifesto das Ruas, Sou Meu Carnaval” teve sua temporada esticada até o próximo sábado (7). Com 24 trabalhos, em diferentes técnicas de pintura, a mostra fica em cartaz na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro.

As obras são assinadas pelas artistas visuais Micaela Almeida e Paz Brandão. Modalidades de agremiações culturais populares e carnavalescas pernambucanas, como maracatu, clube de frevo e caboclinho e boi, são vistas na perspectiva da arte urbana.

Thaes Arruda assina a curadoria e expografia da mostra, que pode ser visitada de quarta-feira a domingo, das 10h às 16h. Será oferecida uma visita mediada por intérprete de Libras, nesta sexta-feira (6), às 10h.

No sábado (7), último dia de visitação, das 13h às 15h, será realizada uma vivência de dança e apresentação da bailarina Rebeca Gondim, pesquisadora e dançarina. Para participar, é preciso fazer inscrição no perfil do Instagram @manifestocarnaval.

“No Manifesto das Ruas, Sou Meu Carnaval” tem incentivo do Funcultura. Todos os trabalhos podem ser conferidos no site-galeria da exposição.

